VIDEO
Cerca video
CURIOSITÀ 10 SETTEMBRE 2025

La mancia al ristorante diventa obbligatoria in Italia? Le ipotesi

Christian Casale

Christian Casale

Giornalista e videomaker

Conduttore e giornalista con lunga esperienza in radio e televisione in ambito nazionale. Per professione e passione mi occupo di videomaking, con una particolare propensione alla post produzione. Amo la divulgazione e lo sport.

Mangiare al ristorante e lasciare la mancia è indubbiamente un bel gesto, che sottolinea quanto un cliente abbia apprezzato la cucina o il servizio. In Italia siamo in qualche modo liberi di compiere questa scelta, contrariamente a quanto avviene in altre parti del mondo, dove la mancia è obbligatoria. E se tale obbligo arrivasse anche nel nostro Paese? È questa la domanda che nelle ultime settimane ha infiammato il dibattito pubblico.

L’ipotesi di introdurre per legge un contributo fisso a carico del cliente è divisiva: da un lato c’è chi sostiene che la misura servirebbe a garantire stipendi più alti ai lavoratori della ristorazione, dall’altro chi teme una specie di tassa occulta, che andrebbe a gravare sui cittadini senza risolvere i problemi strutturali del settore.

Il modello estero per alzare gli stipendi

Il tema è esploso a seguito delle dichiarazioni di alcuni ristoratori, come il titolare di un noto locale di Bologna, che ha lanciato la proposta di introdurre in Italia una mancia obbligatoria del 10% sul conto. Secondo questa visione, si tratterebbe di uno strumento per sostenere gli stipendi del personale di sala e cucina, con l’obiettivo dichiarato di raggiungere buste paga più vicine ai 3.000 euro al mese.

Dopotutto il modello non è nuovo. In Paesi come gli Stati Uniti la mancia non solo è fortemente radicata, ma rappresenta una parte fondamentale della retribuzione dei camerieri. In altre realtà europee, come Francia e Spagna, esiste invece la cosiddetta service charge, una percentuale aggiunta direttamente al conto come voce obbligatoria.

L’Italia, finora, ha mantenuto una tradizione diversa: la mancia è facoltativa, simbolo di riconoscenza verso il servizio ricevuto. In alcuni casi può comparire il coperto o una voce di servizio, ma si tratta di importi fissi e regolati, non legati a una percentuale variabile.

I nodi da sciogliere: salario, fiscalità e trasparenza

Le ipotesi di una mancia obbligatoria sollevano questioni giuridiche ed economiche complesse. Innanzitutto occorre chiarire se tale contributo andrebbe a integrare gli stipendi dei lavoratori o se resterebbe una voce gestita direttamente dall’azienda. Senza una normativa precisa, il rischio sarebbe quello di creare opacità nella gestione dei redditi e di aumentare il divario tra dichiarato e percepito.

Un secondo punto riguarda l’effetto sui consumatori: l’introduzione di una tassa di servizio aggiuntiva potrebbe far crescere ulteriormente i costi della ristorazione, già colpiti dall’inflazione e dall’aumento delle materie prime. Alcuni esperti avvertono che la misura rischierebbe di scoraggiare la clientela, spingendo soprattutto le famiglie a ridurre le uscite al ristorante.

Infine, c’è il tema salariale: i sindacati sottolineano che il problema non è tanto la mancia, quanto la necessità di contratti collettivi più equi e di un rafforzamento delle tutele per i lavoratori della ristorazione. Una mancia obbligatoria non dovrebbe sostituire il giusto stipendio, semmai affiancarlo come incentivo extra.

Libera scelta dei locali o legge nazionale

È bene chiarire subito che, al momento, non esiste alcuna proposta di legge ufficiale che introduca la mancia obbligatoria in Italia. L’ipotesi resta confinata a discussioni di categoria e dichiarazioni di singoli ristoratori. Tuttavia, il dibattito potrebbe aprire la strada a regolamentazioni locali o a una maggiore trasparenza nell’uso delle spese di servizio già presenti in alcuni menu.

Un compromesso potrebbe essere quello di permettere ai ristoranti di introdurre liberamente un service charge, a patto che sia chiaramente indicato sul menu e nella ricevuta fiscale. In questo modo il cliente saprebbe fin dall’inizio il costo reale della sua esperienza e avrebbe la possibilità di scegliere consapevolmente se accettarlo.

Per ora, dunque, la mancia resta un gesto di cortesia volontario, radicato nella cultura italiana come segno di apprezzamento. Che diventi o meno un obbligo dipenderà dalla capacità del settore di conciliare esigenze economiche, tutele dei lavoratori e rispetto dei consumatori.

Il dibattito sulla mancia obbligatoria segue di poche settimane le polemiche legate alla possibilità per i ristoratori di vietare l’ingresso ai bambini e mette a nudo le fragilità di un settore fondamentale per l’economia e la cultura del Paese. Se da un lato i ristoratori chiedono strumenti per garantire salari più dignitosi, dall’altro i cittadini temono nuove spese obbligatorie mascherate. In assenza di norme chiare, diviene quanto mai prioritaria la trasparenza. Solo un confronto aperto tra istituzioni, imprenditori e lavoratori potrà decidere se la mancia resterà una libera scelta o diventerà un tassello della futura ristorazione italiana.

ITALIA SOLDI
La mancia al ristorante diventa obbligatoria in Italia? Le ipotesi
SUGGERITI
CURIOSITÀ
PIÙ VISTI VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Chiudi