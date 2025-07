Marina di Massa, acque cristalline e avvistamenti mozzafiato. È il caso della manta, che è diventata il simbolo della zona e attira la curiosità di esperti e appassionati. D’altra parte, ha un aspetto e delle movenze davvero affascinanti ed è entrata nella piscina naturale che si crea in mare davanti all’istituto Don Gnocchi, mantenendo una distanza irrisoria dalla battigia. Secondo l’ultimo bollettino, le sue condizioni di salute sono buone: è soltanto disorientata. È stata ritirata la bandiera rossa di pericolo, ma questo non vuol dire che non si debbano tenere gli occhi aperti.

L’estate è sinonimo di spiaggia e di bagni al mare. Le alte temperature mettono a dura prova e rinfrescarsi è una delle soluzioni preferite da chi cerca anche un po’ di relax dopo un anno di intenso lavoro. Ma, attenzione, è indispensabile rispettare la flora e la fauna marine, senza avvicinarsi troppo ad animali che potrebbero sentirsi minacciati e attaccare per difendersi.

Perché la manta si avvicina così tanto all’uomo

La storia si ripete: animali che di norma gravitano lontani dagli insediamenti umani vengono avvistati in prossimità delle coste e dei centri abitati. Succede a causa del cambiamento climatico. L’innalzamento delle temperature cambia il loro habitat, muta in maniera significativa l’ecosistema in cui vivono e loro si spostano per spirito di adattamento e sopravvivenza.

Gli esperti spiegano che il clima nel Mar Mediterraneo è mutato e le temperature sono più elevate. Inoltre può incidere la necessità di reperire i cosiddetti pesciolini “spazzini”, che tolgono il muschio e altre scorie che spesso la manta accumula sulla superficie del suo corpo. Si tratta di comportamenti anomali, che destabilizzano gli animali coinvolti. Per questo, quindi, è importante non disturbarli e non rischiare la propria pelle.

La manta è davvero un animale pericoloso per l’uomo?

La manta mediterranea, teoricamente, non è un animale pericoloso. A dispetto del suo soprannome “diavolo di mare” e nonostante l’aculeo che presenta sulla coda, è pacifico. Contrariamente alla razza, che invece è velenosa, mette in pratica il detto “vivi e lascia vivere”. In sostanza, l’importante è non invadere i suoi spazi e non farla spaventare, ma nel peggiore dei casi potrebbe soltanto pungere con il suo aculeo innocuo. Si tratta di una specie non aggressiva e che si nutre prevalentemente di zooplancton, chi ha avuto esperienze poco piacevoli sono bagnanti e subacquei particolarmente invadenti e ignari di che cosa sia il rispetto verso il prossimo.

I sempre meno rari casi di spiaggiamento, dovuti a una perdita dell’orientamento, inoltre, la mettono maggiormente a rischio. Può non riuscire a tornare in acqua e morire oppure essere aggredita da persone che la vedono come un fenomeno da baraccone da seviziare. A incidere negativamente sono anche le barriere frangiflutti che non le danno la possibilità di ritrovare la via di casa.

Cosa fare se si avvista una manta in difficoltà

In definitiva, per il bene della manta e per evitare incidenti che – per quanto non gravi possono risultare spiacevoli – gli esperti consigliano di mantenere una distanza di sicurezza. La regola base, a mare e in natura in generale, è non interferire con l’ambiente in cui vivono le altre specie animali e con le loro abitudini.

Se si trova un esemplare in difficoltà, poi, è importante non improvvisarsi salvatori e provare manovre fai-da-te. È meglio rivolgersi alla guardia costiera o alle associazioni animaliste specializzate nel recupero di specie marine. Loro conoscono le metodologie migliori per aiutarla a tornare in libertà o per soccorrerla qualora dovesse essere ferita o avere altri problemi di salute.