MARACUDA - diventare grandi è una giungla - Clip Esclusiva

Diventare grandi è una giungla… e Maracuda lo sa bene!

Giovedì 5 Giugno arriva nei cinema film d’animazione “Maracuda – Diventare grandi è una giungla”, diretto da Viktor Glukhushin e distribuito da Adler Entertainment.

Ma chi è Maracuda? È un ragazzo un po’ goffo, figlio del severo capo di una tribù dell’età della pietra. In cerca di approvazione e di se stesso, si lancia in una foresta misteriosa dove tutto può succedere. Qui incontra Tink, un buffissimo uccello alieno con poteri… diciamo, difficili da controllare. Insieme vivranno un sacco di avventure, tra magie impreviste, sfide, risate e colpi di scena. Tipo? Il padre di Maracuda viene trasformato per sbaglio in un bruco! E lì sì che iniziano i veri guai…

Il film è una bomba di colori, comicità e azione, ma non solo. Parla anche di cose vere: come è difficile crescere, imparare ad accettarsi, scoprire chi si è davvero e trovare il proprio posto nel mondo. E ci ricorda che anche gli adulti, a volte, devono cambiare per aiutare chi sta diventando grande.

Tra i personaggi più cool ci sono anche Spring, la sorella maggiore tosta e super decisa (forse più leader del fratello?), e Rock, il padre burbero che imparerà cosa vuol dire sentirsi piccoli e fragili.

Il regista Glukhushin, già candidato ai premi dell’animazione russa per My Sweet Monster, ha creato una storia che è perfetta per tutti: grandi, piccoli e, soprattutto, per chi si sente in mezzo – come gli adolescenti che ogni giorno affrontano la loro giungla personale.

Insomma, Maracuda – Diventare grandi è una giungla è il film giusto se ti piacciono le avventure esilaranti, le creature bizzarre, le emozioni vere… e se stai imparando a credere in te stesso.