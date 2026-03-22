Un gesto di pochi secondi ha trasformato una vittoria sportiva in un caso internazionale. Il 15 marzo 2026, durante la maratona di Wanzhou, nel distretto cinese di Chongqing, il corridore in testa alla gara è stato improvvisamente bloccato da un ufficiale proprio a pochi metri dal traguardo. L’errore, ripreso in video e rapidamente diventato virale, ha scatenato polemiche sulla gestione dell’evento e sulla preparazione degli addetti ai controlli.

Il protagonista della vicenda è il maratoneta cinese Sheng Xueli, nettamente in testa alla competizione e lanciato verso la vittoria con un tempo vicino al suo record personale. Quando mancavano meno di dieci metri all’arrivo, un ufficiale di gara gli si è parato davanti, allargando le braccia e deviandolo fuori dal percorso corretto.

Perché l’ufficiale di gara ha bloccato il maratoneta

Secondo le ricostruzioni, l’errore è nato da uno scambio di identità: l’addetto avrebbe preso Sheng Xueli per un partecipante della mezza maratona e, per questa ragione, lo avrebbe indirizzato verso il corridoio sbagliato. Le immagini mostrano il corridore visibilmente confuso mentre cerca di proseguire, prima di essere fisicamente fermato e spinto lateralmente.

Nonostante l’interruzione, l’atleta è riuscito a completare la gara e a vincere, ma l’episodio non è stato privo di conseguenze. Il corridore ha riportato un infortunio muscolare alla tibia anteriore, causato dalla brusca frenata nel momento dello sprint finale. Un danno che ha rischiato di compromettere non solo la prestazione, ma anche la sua salute.

Dopo alcuni istanti di caos, gli organizzatori si sono resi conto dell’errore e lo hanno riaccompagnato il corridore verso il traguardo, permettendogli di tagliare simbolicamente il nastro. Il tempo ufficiale è stato poi corretto per riflettere la prestazione reale, evitando che l’incidente influisse sul risultato finale.

Le immagini sono diventate virali

Il video di quanto accaduto a Chongqing ha rapidamente fatto il giro dei social media, accumulando milioni di visualizzazioni e generando un’ondata di critiche. Molti utenti hanno denunciato la scarsa professionalità nella gestione della gara, sottolineando come errori simili non siano accettabili in eventi di alto livello.

Le autorità sportive locali sono intervenute con decisione. L’ufficiale responsabile è stato sospeso per un anno dalla Chongqing Athletics Association, che ha parlato apertamente di comportamento scorretto e di “impatto sociale negativo” sull’immagine della competizione. Secondo alcune ricostruzioni, tra le cause dell’errore ci sarebbero anche le condizioni meteo: la pioggia avrebbe appannato gli occhiali del giudice, contribuendo alla confusione.

Lo stesso Sheng Xueli, pur dichiarandosi sorpreso e “spiazzato” dall’accaduto, ha mantenuto un atteggiamento moderato, evitando di accusare direttamente lo staff e sottolineando la necessità di migliorare la formazione degli ufficiali di gara.

Sicurezza e gestione nelle grandi competizioni sportive

L’incidente alla maratona di Chongqing riaccende il dibattito sulla sicurezza e sull’organizzazione delle grandi competizioni podistiche. In un contesto in cui le maratone attirano sempre più partecipanti e visibilità globale, anche un singolo errore può avere conseguenze enormi, sia per gli atleti sia per la credibilità degli eventi.

Più di un semplice incidente, quello di Wanzhou rappresenta un campanello d’allarme: la professionalità nella gestione sportiva non è un dettaglio, ma una condizione essenziale per garantire equità, sicurezza e rispetto per chi gareggia fino all’ultimo metro.