Marco Columbro è tornato a parlare di UFO e lo ha fatto con un racconto molto preciso, destinato inevitabilmente a dividere. Ospite del podcast Supernova di Alessandro Cattelan, l’ex volto di Mediaset ha ricordato un episodio che, secondo la sua testimonianza, sarebbe avvenuto molti anni fa durante una cena con circa 200 persone. Una serata “normale”, almeno fino a quando qualcuno avrebbe notato qualcosa nel cielo.

Columbro ha raccontato che tutti i presenti sarebbero usciti all’aperto e avrebbero visto sopra di loro un “globo lattiginoso”. Non una luce lontana e confusa, stando alle sue parole, ma un oggetto visibile da molte persone nello stesso momento. L’attore e conduttore ha spiegato come quel globo fosse fermo sopra il gruppo e che la scena sia durata abbastanza da lasciare un’impressione netta.

“Eravamo in 200”: il dettaglio

“Ero andato in America per una conferenza di Anna, una donna che da quando ha 9 anni riceve messaggi dai Pleiadiani, gli abitanti di una stella della costellazione delle Pleiadi“, ha spiegato. “Alle 22.30, finita la conferenza, usciamo e vedo sopra di noi un globo lattiginoso. […] Subito dopo ne è arrivato un altro, poi un altro ancora […] Anna mi ha detto: ‘Sì, sono loro che ci salutano'”.

Il passaggio più forte del racconto è proprio il numero dei presunti testimoni. Columbro ha insistito sul fatto che non fosse solo, ma in mezzo a molte altre persone. L’episodio non è mai stato accompagnato da documenti, immagini o verifiche indipendenti.

Gli avvistamenti sono sempre d’attualità. Di recente, per esempio, si è parlato dell’aumento degli avvistamenti UFO in Italia e del caso Campania, a conferma di quanto il tema continui a incuriosire e a generare discussioni.

Il “globo lattiginoso” nel cielo

Nel racconto di Columbro, l’oggetto osservato è stato descritto come una sfera o un globo dalla luce lattiginosa. Non sarebbe stato un aereo, almeno secondo la sua interpretazione, né un fenomeno facilmente riconoscibile in quel momento. “Non era luce, era qualcosa di diverso, sembrava proprio fatto di latte”, ha spiegato Columbro. L’ex conduttore ha parlato di una presenza sospesa sopra i presenti, capace di attirare l’attenzione di tutti.

Il rapporto di Columbro con il tema degli UFO

Non è la prima volta che Marco Columbro ha parlato di spiritualità, di mistero e di fenomeni non proprio convenzionali. Negli ultimi anni l’ex conduttore ha spesso raccontato esperienze personali e visioni del mondo lontane dal registro televisivo più tradizionale che lo aveva reso popolare negli anni Novanta.

Marco Columbro è stato per anni uno dei volti più amati e riconoscibili della tv italiana, soprattutto grazie ai tanti programmi di successo condotti con Lorella Cuccarini e ad altre fiction di grande notorietà. Poi la sua presenza televisiva si è diradata e, nelle interviste successive, ha spesso parlato anche del suo allontanamento progressivo dal piccolo schermo. Sulla sua assenza dai palinsesti più chiacchierati, aveva spiegato: “Non sono in difficoltà economiche, ma nessuno mi vuole più in tv”. Una frase che restituisce il cambio di fase nella sua vita e nella sua carriera.