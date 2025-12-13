Negli ultimi decenni il livello degli oceani è salito in modo costante, mettendo sotto pressione città costiere, infrastrutture e interi ecosistemi. Di fronte a uno scenario che appare sempre più difficile da arginare con le sole politiche di riduzione delle emissioni, alcuni scienziati stanno iniziando a esplorare soluzioni radicali, ai limiti dell’immaginabile. Una delle più discusse è questa: creare un nuovo mare nel deserto per combattere la crisi climatica.

L’idea di convogliare l’acqua dove non c’è

Il progetto nasce da un gruppo di ricercatori dell’Università della California a Irvine, guidato dall’ingegnere ambientale Amir AghaKouchak. Il punto di partenza è una depressione naturale nel deserto occidentale dell’Egitto: la Qattara Depression, una vasta area che si estende per migliaia di chilometri quadrati e che in alcuni punti si trova oltre 130 metri sotto il livello del mare.

L’idea è teoricamente semplice: convogliare parte dell’acqua del Mediterraneo in questa enorme conca naturale, permettendo la formazione di un mare interno artificiale. In questo modo, una porzione dell’acqua oceanica verrebbe “sottratta” agli oceani, riducendo – anche se di poco – il livello globale del mare.

Perché un mare nel deserto potrebbe aiutare contro il clima

A prima vista, abbassare gli oceani di qualche millimetro può sembrare insignificante. Ma i ricercatori invitano a guardare il quadro nel lungo periodo. Una volta riempita la depressione, l’acqua sarebbe soggetta a un’intensa evaporazione, tipica delle aree desertiche. Questo processo continuerebbe nel tempo, attirando nuova acqua dal Mediterraneo e creando una sorta di “pozzo climatico” permanente. A questo link ti spieghiamo proprio l’escursione termica nel deserto.

In altre parole, il mare artificiale funzionerebbe come un enorme serbatoio che assorbe acqua in eccesso, con un effetto cumulativo potenzialmente rilevante nel corso dei decenni. Non è una soluzione definitiva ma un possibile tassello in una strategia più ampia di contenimento dei danni climatici.

Un progetto che affonda le radici nel passato

Per quanto possa sembrare futuristica, l’idea di allagare la Qattara Depression non è nuova. Già nel XIX secolo aveva stimolato l’immaginazione di scrittori come Jules Verne, mentre nel Novecento attirò l’interesse di governi e servizi di intelligence, inclusa la CIA negli anni Cinquanta.

All’epoca, però, l’obiettivo era soprattutto energetico: sfruttare il dislivello per produrre elettricità. Oggi il contesto è cambiato. Il focus si è spostato sull’emergenza climatica e sulla necessità di trovare soluzioni che vadano oltre le risposte tradizionali.

Opportunità economiche e rischi ambientali

Un mare nel deserto non sarebbe solo un’opera di geoingegneria. Secondo i sostenitori del progetto, potrebbe generare nuove opportunità economiche: energia rinnovabile, acquacoltura, nuovi porti commerciali e persino turismo. Un cambiamento radicale del territorio che trasformerebbe un’area oggi inospitale in un nuovo polo di attività.

Ma i rischi sono enormi. Alterare un ecosistema desertico su scala così vasta potrebbe avere conseguenze imprevedibili. Cosa accadrebbe alle specie che vivono oggi in quelle aree? Come cambierebbe il microclima regionale? E quali effetti avrebbe sulla salinità, sulle falde acquifere e sulle comunità locali? Alcuni cambiamenti sono già in atto: il deserto del Sahara è, infatti, sempre più verde.

Le implicazioni geopolitiche e le domande etiche

C’è poi un aspetto che va oltre la scienza: la geopolitica. Un progetto di questo tipo richiederebbe accordi internazionali complessi, investimenti colossali e una governance condivisa. Convogliare acqua marina attraverso confini e territori non è una questione puramente tecnica, ma politica.I

nfine, resta la domanda più profonda: fino a che punto l’umanità è disposta a intervenire sul pianeta per correggere i propri errori? La geoingegneria promette soluzioni rapide, ma rischia di spostare il problema senza risolverne le cause. Creare un mare nel deserto può apparire come un atto di ingegno estremo, oppure come l’ennesimo tentativo di rimediare agli effetti del cambiamento climatico senza affrontarne l’origine.