Per anni il Natale musicale ha avuto una sola regina e un solo inno ufficiale. Ogni dicembre, ma possiamo anche dire appena dopo Halloween negli Stati Uniti, puntuale come le luci sugli alberi e i film in TV, All I Want For Christmas Is You di Mariah Carey tornava a dominare classifiche, radio e playlist in mezzo mondo. E invece, a pochi giorni dalle festività, qualcosa è cambiato. Per la prima volta dopo molto tempo, la hit natalizia per eccellenza è stata superata, segnando un piccolo ma significativo colpo di scena nella corsa al brano dei record di Natale più ascoltato dell’anno.

“All I Want For Christmas Is You” è stata spodestata dalla classifica

La notizia arriva direttamente da Billboard e rappresenta un evento storico: All I Want For Christmas Is You non è più al primo posto della Global 200 Chart. A soffiare la vetta a Mariah Carey è stata Last Christmas degli Wham!, brano pubblicato nel 1984 e diventato, negli anni, un altro grande classico delle feste. Il sorpasso avviene a una settimana esatta dal Natale, rendendo la sfida ancora più simbolica.

Si tratta di un momento particolare anche per la storia recente delle classifiche: dalla nascita della Global 200, nel settembre 2020, nessun altro brano natalizio era riuscito a superare la canzone di Mariah Carey. Un dominio quasi incontrastato, che aveva portato il singolo del 1994 a restare in vetta per un totale record di 19 settimane complessive dal dicembre 2020 a oggi.

Va detto che il successo degli Wham! non arriva dal nulla. Last Christmas aveva già raggiunto, all’inizio del mese, la sua posizione più alta di sempre nella Billboard Hot 100 e nella Holiday 100, fermandosi al secondo posto proprio dietro Mariah Carey. Il primo posto nella Global 200 rappresenta quindi il coronamento di una crescita costante, spinta da streaming, download e passaggi radiofonici globali.

Quanto guadagna Mariah con la sua canzone di Natale

Nonostante il temporaneo sorpasso in classifica, parlare di sconfitta per Mariah Carey sarebbe decisamente sbagliato. All I Want For Christmas Is You continua infatti a dominare radio, playlist e feste natalizie in tutto il mondo, restando il brano di Natale più riconoscibile e ascoltato di sempre.

Dal punto di vista economico, il successo è ancora più evidente. Secondo le stime di Forbes e The Economist, la cantante incassa ogni anno tra i 2,5 e i 3 milioni di dollari solo in royalties grazie a questa canzone. Una cifra impressionante per un singolo brano stagionale, che continua a generare introiti a distanza di trent’anni dalla sua pubblicazione.

Nel 2017, The Economist stimava che il pezzo avesse già superato i 60 milioni di dollari di guadagni complessivi in royalties. E la cifra è destinata ad aumentare, considerando che il brano è il più ascoltato in streaming tra tutte le canzoni natalizie mai pubblicate. Anche il co-autore di questa immancabile hit natalizia, Walter Afanasieff, beneficia di una bella fetta di questi guadagni.

A rafforzare ulteriormente il mito contribuisce la strategia comunicativa di Mariah Carey: ogni novembre, la cantante pubblica un video sui social che segna simbolicamente l’inizio del periodo natalizio. Un rituale diventato ormai parte della cultura pop, capace di riaccendere ogni anno l’attenzione sul brano.

Non solo, All I Want For Christmas Is You detiene anche numerosi record: è il singolo natalizio di un’artista solista con il miglior piazzamento nella storia della Billboard Hot 100 e, nel 2021, è diventato il primo e unico brano di Natale a ricevere il Diamond Award della RIAA per aver superato i 10 milioni di copie tra vendite e streaming negli Stati Uniti.