Il 5 agosto 1962 il mondo si svegliò con una notizia che fece il giro del pianeta: Marilyn Monroe era morta. La diva più amata e desiderata di Hollywood, icona di sensualità e fragilità, veniva trovata senza vita nella camera da letto della sua villa a Brentwood, in California. Aveva solo 36 anni. Il verdetto ufficiale parlò di “probabile suicidio” per overdose di barbiturici. Ma da quel momento, le versioni alternative non smisero più di moltiplicarsi. Da oltre sessant’anni, biografi, giornalisti e teorici del complotto cercano di decifrare cosa accadde davvero quella notte.

La pista più discussa: l’ombra dei Kennedy

È impossibile parlare di questo mistero senza citare i fratelli Kennedy. L’attrice aveva intrecciato relazioni con John F. Kennedy, allora presidente degli Stati Uniti, e con il fratello Robert (oggi, il suo terzogenito fa parte della politica statunitense), ministro della Giustizia. Molti sostengono che Marilyn sapesse troppo: dettagli riservati, conversazioni politiche, segreti di Stato. Secondo alcuni biografi, la sua morte sarebbe servita a proteggere la reputazione dei Kennedy e ad evitare che la diva rivelasse pubblicamente la sua doppia relazione. Un’ipotesi mai provata, ma alimentata da testimonianze e nastri audio controversi che, nel tempo, hanno contribuito a rendere la vicenda ancora più oscura.

“È stata la CIA”: la teoria della vendetta politica

Un’altra teoria, emersa negli anni ’60, sostiene che la morte di Marilyn fu un’operazione della CIA. Il movente? Vendicarsi dei Kennedy per il fallimento dell’invasione della Baia dei Porci, quando l’agenzia fu accusata di incompetenza dopo il tentativo di rovesciare Fidel Castro. Secondo il giornalista e autore Matthew Smith, che nel 2003 pubblicò il libro Victim: The Secret Tapes of Marilyn Monroe, la CIA sapeva del legame tra Marilyn e Robert Kennedy e avrebbe deciso di colpire la famiglia presidenziale attraverso di lei. Negli anni, la teoria è stata rilanciata da varie fonti, inclusa una falsa confessione di un presunto agente in punto di morte, poi smentita.

La pista mafiosa: il silenzio imposto a colpi di barbiturici

Nel 1982, il detective privato Milo Speriglio lanciò una delle ipotesi più inquietanti nel libro Marilyn Monroe: Murder Cover-Up. Secondo la sua ricostruzione, la mafia avrebbe ucciso Marilyn su ordine dei boss Jimmy Hoffa e Sam Giancana, per mandare un messaggio ai Kennedy, che stavano tentando di colpire il potere mafioso. Il biografo Darwin Porter, autore di Marilyn at Rainbow’s End, aggiunse che Giancana avrebbe avuto un movente personale: Marilyn era vicina a uomini del suo entourage e minacciava di rivelare informazioni compromettenti. Secondo questa teoria, cinque sicari sarebbero entrati nella casa di Brentwood, l’avrebbero addormentata con cloroformio e iniettato barbiturici, inscenando poi un suicidio. Nessuna prova concreta anche in questo caso, ma un racconto che da decenni alimenta la leggenda nera di Hollywood.

Gli UFO e il “memo top secret”

Tra le teorie più estreme spicca quella proposta dal documentarista Steven Greer, che nel film Unacknowledged suggerisce che Marilyn sia stata eliminata per ciò che sapeva… sugli UFO. Secondo Greer, la star era a conoscenza di segreti militari sull’incidente di Roswell, ricevuti da John F. Kennedy stesso, e avrebbe pianificato una conferenza stampa per rivelare tutto. Un presunto “memo top secret” della CIA, datato due giorni prima della morte, indicherebbe che l’attrice sarebbe stata sul punto di parlare.

La leggenda della falsa morte

Come accade con molte icone scomparse prematuramente, anche su Marilyn circola una teoria “consolatoria”: non sarebbe mai morta davvero. Secondo il libro Marilyn Monroe: Alive in 1984? di John Alexander Baker, il suo psichiatra l’avrebbe fatta ricoverare in una clinica segreta in Canada per salvarla da un crollo nervoso. Da lì, avrebbe vissuto sotto falso nome per vent’anni.