Abiti bianchi svolazzanti, parrucche biondo platino, rossetto rosso e pose da diva: a Palm Springs, in California, Marilyn Monroe è tornata a riempire le strade. 1.037 Marilyn: tanti erano infatti i partecipanti al raduno organizzato per celebrare il centesimo anniversario della nascita dell’attrice, venuta al mondo il 1° giugno 1926 a Los Angeles con il nome di Norma Jeane Mortenson.

L’evento ha conquistato un posto nel Guinness dei primati come il più grande raduno di persone vestite da Marilyn Monroe. Una scena a metà tra omaggio, performance e festa hollywoodiana, con donne e uomini di età diverse arrivati nel centro della città per trasformarsi, almeno per un giorno, in una delle icone più riconoscibili della storia del cinema.

Il record davanti alla statua Forever Marilyn

Il raduno si è svolto attorno alla statua Forever Marilyn, la gigantesca scultura alta quasi otto metri che ritrae l’attrice nella posa più famosa della sua carriera. L’immagine è quella di Quando la moglie è in vacanza, il film del 1955 diretto da Billy Wilder, in cui Marilyn si ferma sopra una grata della metropolitana di New York mentre il getto d’aria le solleva l’abito bianco.

È una scena diventata leggenda, riprodotta infinite volte in fotografie, poster, citazioni pubblicitarie e costumi. E proprio quell’abito, con la gonna ampia e leggera, è diventato il simbolo del raduno di Palm Springs.

Perché Palm Springs celebra Marilyn

La città californiana è da anni legata all’immagine di Marilyn Monroe e alla memoria dell’età d’oro di Hollywood, tra ville, set, feste e racconti che ancora oggi attirano turisti e appassionati. E la presenza della statua Forever Marilyn ha chiaramente rafforzato questo legame.

Il centenario della nascita ha dato al tributo un valore ancora più forte: Marilyn continua a essere un riferimento estetico e culturale, capace di parlare a generazioni molto diverse. Lo dimostra anche la partecipazione al record, con persone di provenienze ed età differenti.

L’abito bianco diventato un’icona

Il dettaglio più riconoscibile resta l’abito bianco di Quando la moglie è in vacanza. All’epoca, quella sequenza fece scalpore: il vestito che si sollevava sopra la grata mostrava le gambe dell’attrice in modo considerato audace per gli anni Cinquanta. Oggi la stessa immagine è entrata nella memoria come una delle scene più celebri del Novecento cinematografico: il suo volto, protagonista di una celebre opera di Andy Wharol, è andato all’asta per milioni di dollari.

Il successo del raduno nasce anche da questo: Marilyn è immediatamente riconoscibile. Bastano una parrucca platino, un rossetto rosso acceso, un abito bianco e una posa sorridente perché il riferimento sia chiaro a tutti. È il segno delle icone vere, quelle che non hanno bisogno di spiegazioni.

Un mito che resiste al tempo

A più di sessant’anni dalla morte, Marilyn Monroe continua a essere celebrata, imitata, riletta e discussa. Il record di Palm Springs racconta proprio questa persistenza: la diva fragile e luminosissima, diventata simbolo di glamour ma anche di desiderio, solitudine e contraddizioni.

Marilyn Monroe morì il 5 agosto 1962 nella sua casa di Brentwood, a Los Angeles. Aveva 36 anni. La sua scomparsa, attribuita a un’overdose di barbiturici, contribuì a trasformarla definitivamente in un mito tragico di Hollywood: simbolo di bellezza e sensualità ma anche figura fragile, segnata dalla pressione dello star system, dalla solitudine e da una vita privata spesso tormentata. Proprio questa doppia immagine di diva luminosa e donna vulnerabile continua ancora oggi ad alimentare il fascino attorno al suo nome.