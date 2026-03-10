Il nome di Martina Miliddi è al centro della discussione sui social. La ballerina, già nota al pubblico televisivo per la sua partecipazione ad alcuni programmi di successo, è finita sotto i riflettori dopo la pubblicazione di un post sui canali social della Rai che ha fatto molto discutere.

Il contenuto, pubblicato su Instagram a ridosso della Giornata internazionale della donna, scriveva “ironicamente” di foto capaci di “urtare la sensibilità” e perfino l’“apparato cardiorespiratorio” degli spettatori. Un tono che ha immediatamente acceso il dibattito online, attirando numerosi commenti, tra critiche e apprezzamenti decisamente sopra le righe.

Nel giro di poche ore, però, il post è stato rimosso senza alcuna spiegazione ufficiale da parte della Rai. Non è chiaro se la decisione sia arrivata dopo le polemiche sollevate dagli utenti o se la scelta sia maturata internamente all’azienda. Quel che è certo è che l’episodio ha riportato l’attenzione su Martina Miliddi, una ballerina che, nonostante la giovane età, ha già costruito un percorso professionale piuttosto ricco nel mondo dello spettacolo.

Chi è Martina Miliddi

Martina Miliddi è una ballerina italiana originaria di Cagliari, nata il 21 luglio 2000. La passione per la danza arriva molto presto: inizia infatti a studiare ballo quando ha appena cinque anni, avvicinandosi in particolare ai balli latino-americani, disciplina nella quale sviluppa gran parte della sua formazione artistica.

Il grande pubblico inizia a conoscerla nel 2020, quando entra a far parte della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi, uno dei talent show più seguiti della televisione italiana. All’interno della scuola Martina si fa notare per il suo stile e per la determinazione con cui affronta le sfide del programma, anche quando riceve critiche da parte di alcuni insegnanti, tra cui la storica e “severissima”docente Alessandra Celentano.

Oltre al percorso artistico, la sua storia personale ha colpito molti spettatori. Durante l’infanzia Martina ha dovuto affrontare un momento molto doloroso: la perdita del padre in un incidente stradale quando aveva solo dieci anni. Un evento che la ballerina ha raccontato più volte come uno dei momenti più difficili della sua vita e che ha contribuito a formare il suo carattere e la sua determinazione nel perseguire i propri sogni.

Negli anni la ballerina è finita anche al centro dell’attenzione del gossip per alcune relazioni nate proprio durante l’esperienza ad Amici, prima con il cantante Aka7even e poi col cantante Raffaele Renda. Oggi Martina è sentimentalmente legata a Simone Milani, conosciuto nel mondo della danza con il nome di Spillo, ballerino hip-hop che ha frequentato la scuola di Maria De Filippi.

La carriera di Martina dopo Amici

Terminata l’esperienza ad Amici, Martina Miliddi ha continuato a costruire la sua carriera nel mondo dello spettacolo, partecipando a diversi progetti televisivi e artistici.

Tra le esperienze più note c’è la partecipazione a Viva Rai2, il programma mattutino condotto da Fiorello, dove ha avuto modo di esibirsi come ballerina. Nel tempo è apparsa anche in altri eventi televisivi e musicali, tra cui Battiti Live, consolidando la sua presenza nel panorama dell’intrattenimento italiano e nel game show di Rai1 Affari tuoi.

La sua attività non si limita però alla televisione. Martina ha preso parte anche al cinema, comparendo nel film Buen Camino di Checco Zalone, dove appare in una scena. Un’esperienza che ha ampliato ulteriormente il suo percorso artistico.