Si chiama Matilde Galli ed è la fidanzata di Flavio Cobolli, uno dei volti più seguiti del tennis italiano. Il suo nome è entrato nelle ricerche dei tifosi proprio mentre il tennista romano vive una fase di forte crescita nel circuito ATP. Ma le sue apparizioni pubbliche sono poche, così come sono pochi i dettagli personali che si conoscono su di lei. La sua è una presenza discreta accanto al compagno: questo è il profilo che emerge dalle informazioni raccontate dallo stesso Cobolli.

La loro storia non nasce nei tornei, nei box dei grandi stadi o negli eventi mondani. Cobolli ha raccontato all’ATP di aver conosciuto Matilde quando aveva 18 anni, in un periodo in cui era ancora lontano dai vertici del tennis mondiale. Un dettaglio che il giocatore ha sottolineato più volte: Matilde era già nella sua vita prima della popolarità, prima dei risultati più importanti, prima che il suo nome diventasse così familiare anche al grande pubblico.

L’incontro con Flavio Cobolli

Secondo il racconto del tennista, l’incontro è avvenuto alla festa di compleanno del suo migliore amico. Da lì è iniziato un rapporto cresciuto insieme alla carriera di Cobolli, con tutte le difficoltà che comporta la vita di un atleta professionista: viaggi continui, tornei in Paesi diversi, pressioni sportive e periodi lunghi lontani da casa.

Matilde non viene mai descritta come una presenza costante nel circuito, né come una figura costruita attorno alla carriera del compagno. Al contrario, Cobolli ha spiegato che lei porta avanti il proprio percorso e che spesso resta a casa per concentrarsi sugli studi.

Nel tennis italiano, ormai sempre più centrale anche fuori dai confini sportivi, le storie personali degli atleti attirano inevitabilmente curiosità. Lo dimostra anche l’attenzione per i protagonisti azzurri in contesti più leggeri, come nel video in cui Jannik Sinner sfida il Papa a giocare a tennis, segno di quanto questo sport sia entrato nel racconto popolare del nostro Paese.

Gli studi e il sogno professionale

Matilde Galli è una studentessa universitaria. Nell’intervista all’ATP, Cobolli ha spiegato che sta studiando per diventare direttrice sanitaria di un ospedale. È un’informazione importante perché sposta il racconto lontano dallo stereotipo della “fidanzata del campione”.

Cobolli ha parlato anche delle difficoltà pratiche del loro rapporto: quando lei studia per un esame, lui cerca di starle vicino; allo stesso tempo, la sua vita da tennista lo porta spesso lontano. Non è una situazione semplice, ma è proprio questa normalità a rendere il rapporto vero: gli incastri, le assenze, le chiamate a distanza e il tentativo di trovare un ritmo sostenibile.

Una presenza discreta nei tornei

Matilde non appare spesso sugli spalti. Le sue presenze pubbliche legate al tennis sono rare, anche se è stata notata in alcune occasioni, tra cui la Coppa Davis e il torneo ATP 500 di Monaco di Baviera. Proprio a Monaco, durante la premiazione dopo la finale persa contro Ben Shelton, Cobolli l’ha citata con ironia davanti al pubblico.

Non significa però che Matilde sia distante dalla carriera del compagno. Al contrario, Cobolli ha raccontato che lei segue le sue partite anche quando gli orari sono scomodi e che la sua vicinanza ha avuto un peso nei momenti difficili. Dopo un avvio di stagione complicato, la sua presenza nel circuito avrebbe aiutato il tennista a ritrovare serenità e risultati. Il tema della squadra, del sostegno e degli affetti è centrale nello sport, anche quando non si vede in campo. Basta pensare alla festa di Paolini ed Errani al Foro Italico, una scena decisamente diversa ma utile a ricordare quanto il successo degli atleti sia spesso fatto anche di persone attorno, momenti condivisi e rapporti costruiti nel tempo.