Matrimonio con psicodramma. Ma lo sposo se la ride

Matrimonio con potenziale dramma per una coppia nella provincia cinese dello Shandong: mentre la coppia distribuiva doni agli invitati all’uscita dopo la celebrazione, la sposa è inciampata nel suo abito nuziale bianco, cadendo drammaticamente a faccia in giù.

A rendere la situazione ancora più surreale ha contribuito il fatto che lo sposo, entusiasta per il matrimonio, non s’è accorto di nulla ed ha continuato a lanciare doni sorridendo fino a quando alcuni degli ospiti alla cerimonia non gli hanno fatto notare che la sposa giaceva a terra.

Fortunatamente, dopo pochi minuti, la sposa si è ripresa senza conseguenze e – stando a quanto rivelato dagli invitati – i festeggiamenti sono proseguiti all’insegna della gioia. E, forse, di qualche livido in più…

Video tratto da: IPA / KameraOne