Matteo Berrettini continua a far parlare di sé non solo per il tennis. Mentre lo sportivo di origini romane è impegnato a Wimbledon, nelle ultime ore è esploso il gossip su una presunta frequentazione con Peggy Gou, una delle dj e producer più celebri della scena elettronica internazionale. Al momento non esistono conferme ufficiali da parte dei diretti interessati, ma una serie di dettagli emersi sui social network ha alimentato le indiscrezioni, rapidamente rilanciate da numerosi media italiani.

Le voci arrivano dopo quelle sulla fine della relazione con Vanessa Bellini, nemmeno questa confermata. Già da qualche settimana, infatti, gli utenti avevano notato alcuni cambiamenti nelle rispettive attività su Instagram, interpretati come possibili segnali della rottura. In questo contesto si inseriscono ora gli indizi che riguardano la celebre musicista sudcoreana, tutti basati su contenuti social e, quindi, privi di affermazioni ufficiali.

Peggy Gou, la dj e produttrice che ha conquistato il mondo

Peggy Gou, il cui vero nome è Kim Min-ji, è nata in Corea del Sud nel 1991. A soli 14 anni si è trasferita nel Regno Unito per studiare inglese e successivamente moda al London College of Fashion. Prima di dedicarsi completamente alla musica ha lavorato anche come corrispondente per l’edizione coreana di Harper’s Bazaar, ma la passione per il pianoforte, coltivata fin da bambina, l’ha portata a scegliere definitivamente la carriera artistica.

Il trasferimento a Berlino ha rappresentato la svolta della sua vita professionale. Nella capitale tedesca ha costruito la propria identità musicale, diventando la prima donna sudcoreana a esibirsi al Berghain, uno dei club simbolo della musica elettronica mondiale. Nel corso degli anni ha fondato la label Gudu Records, ha lanciato collezioni di streetwear e si è affermata come una delle artiste più richieste nei festival internazionali, esibendosi in eventi come Coachella, Glastonbury e Primavera Sound.

La definitiva consacrazione è arrivata nel 2023 con “(It Goes Like) Nanana“, brano diventato una hit globale capace di dominare classifiche e piattaforme di streaming. Oggi Peggy Gou è considerata una delle figure più influenti della musica dance contemporanea, grazie a uno stile che unisce house, techno e contaminazioni pop, oltre a una forte presenza nel mondo della moda e del lifestyle.

Peggy Gou e Matteo Berrettini, il tiramisù galeotto sui social

A far nascere le indiscrezioni è stato un dettaglio che non è passato inosservato agli utenti più attenti. Sui profili Instagram di Berrettini e Peggy Gou sono infatti comparse due fotografie di un tiramisù che, secondo molti fan, sembrerebbe essere lo stesso: stessa ciotola in ceramica, presentazione molto simile e immagini pubblicate a distanza di poco tempo. Da qui l’ipotesi che i due possano aver trascorso la serata insieme a Londra, dove il tennista è impegnato per Wimbledon.

Ad alimentare ulteriormente il gossip è stata anche una storia su Instagram pubblicata dalla dj, nella quale compare un portachiavi raffigurante una racchetta e una pallina da tennis. Alcuni utenti hanno inoltre evidenziato i like lasciati da Berrettini ai contenuti dell’artista sudcoreana. Si tratta però di elementi indiziari che, almeno per il momento, non costituiscono alcuna conferma di una relazione sentimentale.

Né la stella del tennis, Matteo Berrettini, né Peggy Gou hanno infatti commentato le indiscrezioni o rilasciato dichiarazioni sulla loro presunta frequentazione. Il presunto flirt resta dunque una semplice ipotesi nata dall’osservazione dei social network e rilanciata dagli organi di informazione.

Matteo Berrettini e Vanessa Bellini si sono lasciati? Cosa sappiamo

Prima che il nome di Peggy Gou finisse al centro del gossip, da diverse settimane si rincorrevano voci sulla possibile fine della relazione tra Matteo Berrettini e Vanessa Bellini, ballerina professionista conosciuta dal tennista nell’estate del 2025. A far nascere i sospetti è stato soprattutto un dettaglio osservato dai fan: i due avrebbero smesso di seguirsi su Instagram, un gesto che nell’era dei social viene spesso interpretato come il segnale di una rottura.

Alcuni media hanno inoltre ricordato che Vanessa Bellini avrebbe smesso di seguire anche Jacopo Berrettini, fratello del tennista, elemento che ha contribuito ad alimentare le speculazioni sulla presunta separazione. Tuttavia, nessuno dei diretti interessati ha confermato pubblicamente la fine della relazione.