Angelina Mango potrebbe aver ritrovato l’amore. Dopo la fine delle precedenti relazioni, la cantante, vincitrice del Festival di Sanremo 2024, sarebbe oggi vicina a un giovane attore italiano: Matteo Oscar Giuggioli. I due si sarebbero conosciuti sul set di una produzione televisiva dedicata alla storia degli 883 e, da una iniziale conoscenza professionale, sarebbe nata una simpatia destinata a trasformarsi in qualcosa di più. Nessuna conferma, per ora, è arrivata dai diretti interessati, che continuano a mantenere una certa riservatezza sulla propria vita privata. Ma chi è Matteo Oscar Giuggioli?

Matteo Oscar Giuggioli e Angelina Mango, l’incontro sul set

Le indiscrezioni sulla presunta relazione tra Angelina Mango e Matteo Oscar Giuggioli sono circolate inizialmente sui social. Stando alle ricostruzioni, i due si sarebbero incontrati durante le riprese di Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, la seconda stagione della serie Sky dedicata alla storia del celebre duo musicale formato da Max Pezzali e Mauro Repetto. Angelina Mango avrebbe preso parte al progetto e proprio in quell’occasione avrebbe conosciuto l’attore, che nella fiction interpreta Repetto.

La frequentazione, secondo le indiscrezioni, sarebbe proseguita anche lontano dal set, con alcuni avvistamenti insieme in diverse occasioni. Da un rapporto nato per motivi professionali sarebbe quindi scattata una particolare sintonia. Al momento, tuttavia, non sono state diffuse fotografie che documentino pubblicamente la presunta relazione e nessuno dei due ha confermato la notizia. Per Angelina si tratterebbe di un nuovo capitolo sentimentale dopo la storia con il chitarrista Antonio Cirigliano e quella, più recente, con il fotografo e videomaker Antonio Agostinelli. Anche Giuggioli avrebbe alle spalle una relazione con l’attrice Greta Ragusa, conosciuta dal pubblico per il ruolo di Silvia nella serie Skam Italia.

Cosa fa Matteo Oscar Giuggioli oggi?

Nato a Milano il 31 dicembre 2000, Matteo Oscar Giuggioli ha iniziato a coltivare la passione per la recitazione fin da giovanissimo, avvicinandosi anche alla danza e al musical. Il debutto cinematografico è arrivato nel 2017 con Gli sdraiati, film diretto da Francesca Archibugi, a cui sono seguiti Succede (2018), Sotto il sole di Riccione (2020) e Il filo invisibile (2022). Nel 2023 ha interpretato il protagonista del film Billy, diretto da Emilia Mazzacurati, confermando la sua versatilità.

La popolarità presso il grande pubblico è arrivata soprattutto nel 2024, quando è stato scelto da Sydney Sibilia per interpretare Mauro Repetto in Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883, al fianco di Elia Nuzzolo, nei panni di Max Pezzali. Un ruolo che ha ripreso nel 2026 con Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, seconda e ultima stagione della serie. Ma il suo percorso professionale non si ferma alla televisione: nell’autunno 2026 è impegnato anche nella promozione di Figli perduti, film diretto da Lorenzo Maria Chierici e ispirato a una storia vera di riscatto. Inoltre, ha anticipato nuovi impegni cinematografici e teatrali, tra cui lo spettacolo Destinatario sconosciuto, previsto a Milano a novembre.

Perché Matteo Oscar Giuggioli non fa più “Buongiorno, mamma”?

Tra le fiction a cui ha preso parte Matteo Oscar Giuggioli c’è anche Buongiorno, mamma!, la serie di Canale 5 con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta. Nelle prime due stagioni l’attore ha interpretato Jacopo Borghi, uno dei figli di Guido e Anna, entrando a far parte della famiglia protagonista della storia. Con la terza stagione, però, il personaggio ha cambiato volto: a interpretarlo è arrivato Thomas Berger Christensen. Una sostituzione che aveva incuriosito molti spettatori, ma che, secondo le ricostruzioni pubblicate all’epoca, sarebbe stata legata a un impegno professionale concomitante. Giuggioli era infatti impegnato nelle riprese della serie sugli 883, nella quale vestiva i panni di Mauro Repetto. Non si sarebbe trattato, quindi, di contrasti con la produzione o di dissapori con il cast, ma di una questione legata a progetti professionali concomitanti.