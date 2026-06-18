Il 18 giugno è iniziata la Maturità 2026 e, insieme agli oltre 500mila studenti chiamati alla prima prova, sui banchi ci sono anche alcuni volti già noti al pubblico. Cantanti, attori, sportivi e creator affrontano l’esame di Stato come tutti gli altri: tracce, commissioni, ansia da orale e quella sensazione di passaggio che, anche quando si è famosi, resta difficile da evitare.

Chi sono i vip che fanno la Maturità nel 2026?

Tra i nomi più sorprendenti c’è Pupo. A 70 anni, il cantante ha deciso di tornare a scuola e presentarsi all’esame di Stato dopo un percorso in un istituto privato di Arezzo. Una scelta insolita, ma molto personale, legata anche al ricordo dei genitori. Secondo quanto raccontato dallo stesso artista, il diploma era un desiderio della sua famiglia: suo padre avrebbe voluto vederlo studiare e magari diventare avvocato.

L’altro nome che attira più curiosità è Blanco. Riccardo Fabbriconi, classe 2003, ha scelto di riprendere gli studi il successo musicale. Vincitore di Sanremo 2022 con Mahmood, travolto presto da concerti, classifiche e attenzione mediatica, Blanco torna così in una dimensione molto diversa dal palco: quella dei libri, del ripasso e dell’esame finale. Nel suo caso, il percorso riguarda il Liceo delle Scienze Umane. Nei giorni precedenti alla prova, il cantante aveva anche condiviso sui social alcuni momenti di studio.

Tra i maturandi vip del 2026 c’è anche Mimì Caruso, vincitrice di X Factor 2024, che affronta l’esame all’istituto professionale Enrico Falck di Sesto San Giovanni, indirizzo servizi culturali e dello spettacolo. Per lei il passaggio è quasi naturale: dal palco televisivo a un percorso scolastico legato proprio al mondo della cultura e della performance.

C’è poi Andrea Arru, attore nato a Ozieri nel 2007 e già noto per serie come Di4ri, per I Cesaroni – Il Ritorno e per il film Il ragazzo dai pantaloni rosa. Arru si presenta alla Maturità al Liceo Scientifico sportivo. La carriera sul set, però, ha già condizionato la sua vita da studente: l’attore ha dovuto rinunciare ai tradizionali cento giorni proprio per impegni di lavoro.

Tra sport e scuola spicca anche Mattia Liberali, calciatore professionista di 19 anni cresciuto nel settore giovanile del Milan e passato dalla Serie B con il Catanzaro. Il suo nome racconta un’altra sfida tipica degli studenti-atleti: tenere insieme allenamenti, partite, trasferte e studio, senza rimandare un traguardo che resta importante anche fuori dal campo.

Nella lista ci sono infine diversi volti social. Rebecca Parziale, già vista a Il Collegio, si diploma al Liceo delle Scienze Umane, lo stesso indirizzo scelto da Federica Cangiano, sua compagna nell’esperienza del docu-reality. Giulia Bizzarri, conosciuta online grazie al progetto Breakfast Club, affronta invece la Maturità in una scuola professionale alberghiera. Iris Vallarani, creator classe 2007, si presenta anche lei all’esame senza mettere davvero in pausa la sua presenza sui social.

Perché Pupo e Blanco fanno l’esame di Stato nel 2026?

Il caso di Pupo e quello di Blanco sono molto diversi: per Pupo è una scelta matura, quasi simbolica. Non deve dimostrare nulla sul piano artistico, perché la sua carriera parla da sé, ma ha deciso di chiudere un cerchio personale rimasto aperto per decenni.

Il cantante ha raccontato di aver seguito un percorso accelerato, facendo per due volte due anni in uno e frequentando lezioni una o due volte alla settimana. Il suo desiderio è quello di portare a termine qualcosa che, per motivi di vita e carriera, era rimasto sospeso.

Per Blanco il discorso è diverso. Lui appartiene alla generazione degli artisti esplosi giovanissimi, quando la scuola non riesce sempre a convivere con il ritmo improvviso della popolarità. Il successo dopo Blu celeste, la vittoria a Sanremo, i concerti e le nuove uscite musicali hanno reso più difficile seguire un percorso scolastico lineare. Tornare all’esame significa rimettere ordine in un pezzo di vita privata che il pubblico aveva visto solo da lontano.