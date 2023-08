Nel panorama musicale italiano, gli anni ’90 rappresentano un’epoca d’oro in cui spiccano nomi e gruppi che hanno lasciato un segno indelebile. Tra questi, gli 883 hanno senz’altro dominato le classifiche. Uno dei volti del gruppo era Mauro Repetto, il biondino dagli occhi chiari che ha affiancato Max Pezzali nel percorso musicale della band. Ma che fine ha fatto dopo il suo allontanamento dagli 883?

La rottura tra Mauro Repetto e Max Pezzali

La storia degli 883 è iniziata con Cecchetto, loro produttore e non solo: tra gli altri ha scoperto anche Amadeus. Anno dopo anno Max Pezzali scalò le classifiche musicali da solo, senza Mauro Repetto al suo fianco.

Nel giugno del 1993, gli 883 lanciarono “Nord sud ovest est”, il loro secondo album e l’ultimo frutto della collaborazione tra i due. Il disco ebbe un successo travolgente, con oltre un milione e 300mila copie vendute in Italia, trasformando il duo in un fenomeno pop senza precedenti.

Tuttavia, l’anno successivo, quando il successo sembrava toccare l’apice, Mauro Repetto decise di prendere una strada diversa e lasciò la band per inseguire l’amore in Florida. In tanti ricordano la rottura del duo, e altrettanti ricordano anche il film, il celebre “Jolly Blu” dove partecipò anche Sabrina Salerno.

Mauro Repetto interpretava Pippo a Disneyland?

Le congetture sulla sua scomparsa dal mondo della musica furono molteplici. Circolarono voci secondo cui era malato, coinvolto in affari loschi e persino che avesse intrapreso la carriera di Pippo a Disneyland Paris.

Il libro intervista di Mauro Repetto: tutta la verità

Oggi, Mauro Repetto ha 54 anni. Ha scritto un libro sulla storia degli 883, raccontando i giorni di gloria e il dietro le quinte del gruppo. Inoltre, ha chiarito una volta per tutte la sua collaborazione con Disneyland Paris. Repetto ha lavorato effettivamente nel celebre parco divertimenti, ma non come animatore, bensì come dirigente.

Nel corso degli anni, ha preso parte a diversi progetti legati alla sua passione per la musica. Ha collaborato con Max Pezzali e J-Ax nel video del singolo “Sempre noi” e ha contribuito alla scrittura di nuove canzoni per l’album “Max 20”. Nel 2022, ha persino condiviso il palco con il suo ex compagno Max Pezzali in un concerto che ha riscosso grande successo, dimostrando che la loro amicizia è rimasta intatta.

Mauro Repetto, gli 883 e i progetti futuri

Nel 2024 è prevista l’uscita di una serie televisiva intitolata “Hanno ucciso l’uomo ragno – la vera storia degli 883”. Questa serie promette di raccontare in modo approfondito la storia degli 883 e della loro ascesa nel mondo della musica. Nonostante le vite di Mauro e Max abbiano preso direzioni diverse, sono rimaste entrambe legate indissolubilmente alla musica e al palcoscenico.