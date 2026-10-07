Maxi-grandine come palline da tennis sulla città: auto distrutte e blackout

Una violenta grandinata si è abbattuta su Asunción e sulle città circostanti in Paraguay: chicchi di grandine grandi come palline da tennis hanno frantumato i parabrezza delle auto, danneggiato i tetti e causato un’interruzione di corrente per migliaia di persone. Le raffiche di vento hanno sfiorato i 100 km/h.

Migliaia di persone sono rimaste senza corrente, mentre gli automobilisti hanno cercato riparo nelle stazioni di servizio e le partite di calcio in svolgimento in città sono state sospese per evitare che i giocatori potessero essere feriti dalla grandine.