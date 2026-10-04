Un intervento di manutenzione apparentemente di routine si trasforma in pochi secondi in un incidente che poteva avere conseguenze ben più serie. È quanto mostrano le immagini di una telecamera di sicurezza riprese il 26 settembre 2026 ad Aspropyrgos, in Grecia, dove un meccanico è rimasto con una mano incastrata nel cofano di un’automobile a causa di una chiusura repentina e improvvisa.

Il filmato, pubblicato sul web, è diventato virale proprio per la rapidità con cui si è verificato l’accaduto. Nelle immagini si vede un’auto parcheggiata all’interno di un garage, con il cofano anteriore completamente aperto. Il meccanico si trova davanti alla vettura e sta effettuando un controllo nella parte interna del vano motore.

Il meccanico sta aggiustando l’auto e il cofano si chiude all’improvviso

La scena sembra inizialmente del tutto normale. L’uomo sta lavorando sull’auto e controlla alcuni componenti sotto il cofano e vicino al faro. A un certo punto, però, la situazione cambia inaspettatamente. Mentre continua a effettuare l’intervento, il portellone si abbassa senza preavviso. L’uomo lo sta tenendo mentre lavora, ma non riesce a evitare che la struttura si muova verso il basso. La lamiera finisce per colpire la sua mano, che rimane coinvolta per un istante.

Il meccanico reagisce immediatamente e si allontana dalla vettura. La rapidità della sua reazione gli permette di interrompere subito l’operazione, mentre il cofano torna nella posizione chiusa. Il video non mostra ulteriori conseguenze dell’incidente e non sono disponibili informazioni sulle eventuali lesioni riportate dall’uomo. Proprio la dinamica ha però attirato l’attenzione degli utenti online, trasformando le immagini della telecamera di sicurezza in un contenuto diventato rapidamente virale sul web.

Perché un cofano può chiudersi da solo?

Un cofano aperto non dovrebbe essere considerato automaticamente stabile. A seconda del modello dell’auto, infatti, può essere sostenuto da un’asta meccanica oppure da uno o più pistoni a gas. Questi dispositivi hanno il compito di mantenere il cofano sollevato, ma possono perdere efficacia con il tempo oppure non garantire più una tenuta sufficiente.

Anche un movimento involontario, una vibrazione o una spinta accidentale possono provocare l’abbassamento del cofano se il sistema di sostegno non funziona correttamente. Per questo motivo è importante non infilare mani o braccia nel vano motore dando per scontato che il cofano rimarrà nella stessa posizione.

Come evitare di farsi male

Il metodo più semplice per ridurre il rischio è assicurarsi sempre che il cofano sia bloccato e adeguatamente sostenuto prima di lavorare sotto di esso. Se il veicolo utilizza un’asta di sostegno, questa deve essere inserita correttamente nell’apposito punto previsto dal costruttore. Se invece sono presenti pistoni a gas, bisogna verificare che siano in buone condizioni e che riescano a mantenere stabilmente il cofano aperto.

Un’accortezza importante è inoltre evitare di lavorare con le mani direttamente nella zona di chiusura del cofano. Se il cofano tende a scendere, anche solo leggermente, è meglio interrompere l’intervento e verificare il sistema di sostegno prima di continuare.

Quando si eseguono operazioni di manutenzione più complesse, soprattutto se il cofano deve rimanere aperto a lungo, è opportuno utilizzare esclusivamente sistemi di supporto adeguati e compatibili con il veicolo, seguendo le indicazioni del costruttore.

La scena di Aspropyrgos mostra quindi quanto possa essere sottile il confine tra un’operazione ordinaria e un incidente. Un cofano che si chiude improvvisamente può causare traumi alle mani, alle dita o alla testa. La prudenza, in questi casi, parte da un gesto semplice: prima di mettere le mani sotto il cofano, bisogna essere certi che sia realmente bloccato e stabile.