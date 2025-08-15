VIDEO
15 AGOSTO 2025

Meduse fermano l'energia nucleare, centrale in tilt

Matteo Polimeni

Matteo Polimeni

Editor e videomaker

Editor e videomaker con l’anima da storyteller. Mi muovo tra design, arte e architettura, giocando con la comunicazione.

Potrebbe sembrare un film, ma quello che è successo in una centrale nucleare francese è la pura realtà. In piena estate, quando il Mare del Nord è solitamente teatro di turisti e pescherecci, una delle centrali nucleari più importanti del Paese si è dovuta parzialmente fermare per colpa di un banco di meduse. Un episodio insolito che, oltre alla curiosità, solleva interrogativi sul legame tra natura e infrastrutture umane. E che ancora una volta produce l’ennesima testimonianza degli effetti del cambiamento climatico.

Cosa è successo nella centrale nucleare di Gravelines

Nella serata di domenica 10 agosto, tra le 23 e la mezzanotte, tre reattori della centrale nucleare di Gravelines – nella francia del Nord – si sono spenti in automatico. Poche ore dopo, alle 6:20 dell’11 agosto, anche una quarta unità si è arrestata. A darne notizia è stata la stessa società che gestisce l’impianto, spiegando che il problema è stato causato da un’imprevista invasione di meduse nei sistemi di filtraggio della stazione di pompaggio, la sezione che convoglia acqua dal Mare del Nord per raffreddare i reattori.

Il blocco è avvenuto in un’area non nucleare dell’impianto e, secondo le comunicazioni ufficiali, non ci sono stati rischi per la sicurezza delle strutture, del personale o dell’ambiente. Le squadre tecniche sono subito intervenute per liberare i filtri e ripristinare le normali operazioni, ma il ritorno alla piena produzione potrebbe richiedere diversi giorni.

La centrale di Gravelines, con i suoi sei reattori da 900 MW ciascuno, è una delle più potenti della Francia e si trova a pochi chilometri da Dunkerque e Calais. Il suo ruolo è strategico nella rete energetica nazionale, e proprio per questo l’episodio ha destato grande attenzione anche fuori dai confini francesi.

L’invasione delle meduse non è un caso isolato

Quello avvenuto a Gravelines non è un fatto unico nella storia delle centrali nucleari. Episodi simili sono stati registrati negli Stati Uniti, in Giappone, in Svezia e persino nel Regno Unito. Nel 2021, ad esempio, la centrale di Torness in Scozia è rimasta ferma per una settimana per lo stesso motivo, un déjà-vu che lì si era già verificato dieci anni prima.

Secondo gli esperti, la crescente frequenza di questi fenomeni è strettamente legata a cambiamenti ambientali su larga scala. L’innalzamento delle temperature marine dovuto al riscaldamento globale accelera i cicli riproduttivi delle meduse, mentre la pesca intensiva riduce i loro predatori naturali, come tonni e tartarughe. A complicare la situazione si aggiungono l’inquinamento costiero, che aumenta la disponibilità di plancton (il loro cibo preferito), e la diffusione di specie aliene, come la medusa nomade arrivata nel Mediterraneo attraverso il Canale di Suez.

Questo mix di fattori sta creando condizioni ideali per vere e proprie “fioriture” di meduse in diverse parti d’Europa, dal Mare del Nord alle coste della Puglia , con impatti che vanno ben oltre il turismo estivo: la pesca subisce danni, le attrezzature vengono compromesse e infrastrutture cruciali come le centrali elettriche possono finire fuori uso per giorni. Sicuramente l’uomo dovrà fare ancora una volta del suo meglio per far fronte a questa emergenza. Questo episodio è un’altra prova che i nostri sistemi sono vulnerabili alle dinamiche dell’ambiente naturale.

