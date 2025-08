Gli scienziati, analizzando un set di dati satellitari, hanno rilevato il fulmine più lungo mai documentato. Si tratta di una saetta gigante che ha attraversato il cielo per circa 830 chilometri, più o meno la stessa distanza in linea d’aria che separa Milano da Palermo. Questi fenomeni vengono chiamati megaflash e negli ultimi anni la teconologia ha permesso di studiarli in maniera più approfondita.

Il megaflash da 830 km

Il fulmine più lungo di sempre ha attraversato circa 830 chilometri di cielo scagliandosi al suolo più di cento volte e complessivamente con una durata di 7,39 secondi. Si tratta di un fenomeno estremo che è stato possibile studiare con maggiore accuratezza, grazie al lancio dei satelliti meteorologici geostazionari GOES-16 e GOES-17 della NASA e della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), l’agenzia federale statunitense deputata allo studio di oceani, atmosfera e meteo spaziale.

La saetta monstre è stata identificata da un team di ricerca internazionale guidato da scienziati statunitensi del Georgia Tech Research Institute e dell’Università Statale dell’Arizona, che hanno collaborato a stretto contatto con i colleghi di vari istituti. Fra quelli coinvolti l’Università di San Paolo del Brasile, EUMETSAT (Germania), il Politecnico dell’Università della Catalogna di Barcellona (Spagna) e diversi altri.

I ricercatori, coordinati dai professori Michael J. Peterson e Randall S. Cerveny, hanno rilevato il gigantesco fulmine analizzando i dati del satellite GOES-16, raccolti durante una gigantesca tempesta che si è abbattuta il 22 ottobre del 2017 sulle Grandi Pianure degli Stati Uniti, una vastissima regione a est delle Montagne Rocciose che abbraccia anche parte del Canada e del Messico.

L’origine e il percorso del megaflash

I ricercatori hanno determinato che il megaflash ha avuto origine in un’area non distante da Dallas (Texas occidentale) e ha proseguito il suo tragitto fino a Kansas City, nel Missouri, percorrendo esattamente 515 miglia, pari a 829,8 chilometri.

Come detto il fenomeno è durato 7,39 secondi, molto meno del fulmine più persistente, durato ben 17,1 secondi che ebbe origine durante una tempesta tra Uruguay e Argentina nel 2020.

Il nuovo megaflash ha battuto di ben 61 chilometri il precedente record, che era stato “conquistato” nel 2020 da un altro fulmine rilevato sulle Grandi Pianure, un cosiddetto punto caldo dove simili fenomeni possono manifestarsi.

Cosa sapere sui megaflash

I satelliti meteorologici geostazionari satelliti, specializzati nelle previsioni meteo e nel monitoraggio di fenomeni come uragani e incendi, sono equipaggiati con uno strumento chiamato Geostationary Lightning Mappers (GLM), i cui sensori permettono di studiare i fulmini in tempo reale. Ogni giorno ne intercettano circa 1 milione.

I ricercatori chiamano megaflash tutti i fulmini che superano una lunghezza di 100 chilometri, che sono una netta minoranza, considerando che in genere sono lunghi meno di 16 chilometri.

Nel cielo possono verificarsi fenomeni anche più estremi che oggi si riescono a studiare con grande precisione tramite i nuovi rilevatori satellitari. La tecnologia, tramite droni, sta riuscendo persino a creare fulmini artificialmente.

I fulmini e le saette hanno origine nel cuore delle nuvole, a causa dello sfregamento del ghiaccio e di altre particelle che si caricano elettricamente. La differenza di potenziale che si innesca tra le nuvole e il suolo determina la violentissima scarica elettrica, che può essere compresa tra i 300 milioni e 1 miliardo di Volt. È un’energia mostruosa e può avere esiti fatali quando colpisce le persone. Circa mille ogni anno vengono colpite da un fulmine. Soprattutto durante i temporali in spiaggia è bene mettersi al riparo e proteggersi.