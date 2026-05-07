Per chi è cresciuto tra la fine degli anni ‘90 e i primi Duemila sono bastati pochi secondi per riconoscerla: Megan Gale è stata uno dei volti pubblicitari più iconici della televisione italiana e ora, a sorpresa, è tornata protagonista di una nuova campagna telefonica. Stavolta non per Omnitel, marchio che l’ha resa famosissima nel nostro Paese, ma per Iliad.

Il nuovo spot è diventato subito virale online. Fa leva sull’effetto nostalgia in modo intelligente e riporta in scena una figura che ha segnato un’epoca precisa della cultura pop italiana. E lo fa in un momento in cui la pubblicità punta sempre più spesso su intelligenza artificiale, avatar digitali e testimonial costruiti a tavolino.

Megan Gale torna in Italia dopo vent’anni di spot cult

La campagna è stata girata a Milano, in Piazza Tommaseo, e ruota attorno al concetto del “per sempre”. Una scelta tutt’altro che casuale: Iliad ha infatti deciso di legare la propria immagine a una figura immediatamente riconoscibile da almeno due generazioni di italiani: Megan Gale, volto simbolo di Omnitel (poi diventata Vodafone Italia) tra il 1999 e il 2006.

In quegli anni la televisione generalista aveva ancora un peso enorme nella cultura popolare e gli spot telefonici erano veri fenomeni mediatici. Il sorriso della modella australiana, il suo accento e la sua presenza scenica erano diventati immediatamente memorabili.

Il ritorno del 2026 gioca apertamente sull’effetto Amarcord ma il messaggio dello spot va anche oltre la nostalgia: la campagna riflette infatti su un’idea di “per sempre” che, in realtà, può cambiare. Ed è qui che la scelta di Megan Gale diventa quasi ironica e perfettamente simbolica: per anni il suo volto è stato associato in modo indissolubile a un altro operatore telefonico, al punto da sembrare legato definitivamente a quel marchio. Oggi, invece, eccola protagonista di una nuova campagna concorrente. Un cambio che racconta bene come tutto possa evolversi nel tempo: le abitudini, le aziende, la fedeltà ai brand e perfino quelle clausole contrattuali che un tempo sembravano immutabili. Cambiare? Si può.

“Tornare in Italia è stato speciale”

Megan Gale stessa ha raccontato di aver vissuto il ritorno in Italia come un momento molto emotivo. Nella nota stampa si legge che, pur essendo rimasta a Milano solo per poco tempo, l’esperienza le ha fatto riaffiorare molti ricordi legati agli anni trascorsi nel nostro Paese. Nelle dichiarazioni diffuse insieme alla campagna, la modella australiana ha definito l’Italia un luogo sempre vicino al suo cuore e ha ringraziato Iliad per averle dato l’opportunità di tornare davanti al pubblico italiano.

Da Perth alla fama mondiale: chi è Megan Gale

Nata a Perth il 7 agosto 1975, Megan Gale è entrata nel mondo della moda nel 1994 dopo aver vinto un concorso per modelle. Nel giro di pochi anni ha lavorato con stilisti italiani importanti come Gianfranco Ferré, Gai Mattiolo, Mariella Burani e Angelo Marani. Le sue apparizioni sulle copertine di Vogue, Marie Claire e Grazia l’hanno trasformata rapidamente in una figura internazionale ma è l’Italia a renderla davvero popolare: gli spot Omnitel diventano quasi un caso mediatico. In un’epoca pre-social, Megan Gale è riuscita a costruire un livello di riconoscibilità enorme grazie alla tv tradizionale.

Sanremo, cinema e videoclip: gli anni d’oro in Italia

La sua presenza mediatica è esplosa nei primi anni Duemila. Nel 2001 è comparsa nel videoclip di www.mipiacitu dei Gazosa e ha condotto il Festival di Sanremo accanto a Raffaella Carrà. Nel 2003 ha posato per il celebre calendario di Max, mentre parallelamente ha preso parte a diverse commedie italiane molto popolari all’epoca. Tra queste: Vacanze di Natale 2000 di Carlo Vanzina, Body Guards – Guardie del corpo di Neri Parenti e Stregati dalla luna di Pino Ammendola e Nicola Pistoia. In quei film interpretava spesso versioni ironiche di sé stessa: la supermodella altissima, irraggiungibile ma autoironica.

Hollywood e Mad Max: la carriera internazionale

Negli anni successivi ha lavorato anche in produzioni internazionali importanti. Tra i titoli più noti ci sono Stealth – Arma suprema (2005), The Water Diviner con Russell Crowe (2014), Mad Max: Fury Road di George Miller (2015), Tremila anni di attesa con Idris Elba e Tilda Swinton (2022). In Australia ha inoltre condotto programmi televisivi e sfilato a lungo per David Jones, uno dei marchi più importanti del Paese. Nel 2008 ha annunciato il ritiro dalle passerelle, pur continuando a lavorare nel mondo dello spettacolo.

Vita privata e famiglia

Dal 2011 è legata all’ex giocatore di football australiano Shaun Hampson. La coppia ha avuto due figli: River, nato nel 2014, e Rosie, nata nel 2017. Negli ultimi anni Megan Gale ha scelto una presenza pubblica molto più discreta rispetto al passato, fondamentalmente legata ai suoi profili social ufficiali e a collaborazioni beauty e fashion. Anche per questo il nuovo spot italiano ha avuto un impatto così forte sui social: molti utenti non si aspettavano di rivederla improvvisamente in tv.