Megan Ria, classe 2005, è una ballerina, modella, influencer e DJ italiana, conosciuta dal pubblico televisivo soprattutto per la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi e a Pechino Express. Nel 2026 la sua popolarità è ulteriormente cresciuta con l’ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip 9, dove è tornata al centro dell’attenzione anche per il rapporto con la cantante Elodie e con Franceska Nuredini.

Ha origini salentine e cubane, un elemento che caratterizza anche il suo legame con la musica e la cultura latinoamericana. La passione per lo spettacolo è iniziata molto presto: nel 2009, quando era ancora bambina, ha partecipato al programma televisivo Chi ha incastrato Peter Pan?.

La danza è diventata successivamente il principale punto di riferimento della sua formazione e della sua carriera. Ha lavorato come ballerina in diversi programmi tv, videoclip e produzioni musicali.

Megan Ria e Amici: la svolta televisiva

La notorietà di Megan Ria è aumentata nel 2022 grazie alla partecipazione ad Amici. L’ingresso nella scuola di Maria De Filippi le ha permesso di farsi conoscere da un pubblico più ampio e di confrontarsi con il mondo della danza professionale.

Prima e dopo l’esperienza nel talent, Megan ha lavorato anche in diversi progetti inerenti alla musica. Nel 2019, per esempio, è comparsa in un videoclip di J-Ax. Il percorso televisivo è proseguito nel 2024 con Pechino Express, dove Megan ha partecipato insieme a Maddalena Svevi formando la coppia delle Ballerine.

Megan Ria: carriera tra danza, moda e musica

La danza non è l’unica attività professionale di Megan Ria. Nel corso degli anni ha costruito un percorso che comprende anche moda, social network e musica. Oltre all’attività di ballerina, si è dedicata infatti al lavoro di modella e influencer e ha sviluppato un’attività come DJ.

La sua presenza sui social ha contribuito ad accrescere la sua notorietà, permettendole di mantenere un rapporto diretto con il pubblico anche al di fuori delle trasmissioni televisive.

Megan Ria ed Elodie: cosa è successo?

Uno degli aspetti che ha attirato maggiormente l’attenzione sul percorso di Megan Ria riguarda il rapporto con Elodie. Le due hanno avuto anche una collaborazione professionale: Megan ha infatti fatto parte del corpo di ballo della cantante e ha partecipato al videoclip di Tribale.

La vicenda è tornata alla ribalta dopo che Elodie ha smesso di seguire Megan sui social. Durante il Grande Fratello Vip 9, la ballerina ha raccontato la propria versione della situazione. Megan ha spiegato che la cantante sarebbe stata infastidita da un suo comportamento, senza però averle indicato direttamente quale. Ha inoltre precisato che la questione non sarebbe legata ai baci o alle effusioni che possono essere previste nelle performance artistiche.

Tuttavia, si tratta, in questo caso, della versione raccontata pubblicamente da Megan Ria e non di una ricostruzione confermata da tutte le persone coinvolte.

Megan Ria e Franceska Nuredini

Nella vicenda è comparso anche il nome di Franceska Nuredini, legata sentimentalmente a Elodie. In passato sono circolate indiscrezioni su un possibile rapporto proprio tra Franceska e Megan, ma la ballerina ha negato che tra loro ci sia stata una relazione sentimentale.

Megan ha parlato invece di una forte amicizia, spiegando che successivamente Franceska si sarebbe allontanata da lei. Anche in questo caso, si tratta della ricostruzione fornita dalla ballerina nel corso del reality.

Megan Ria al Grande Fratello Vip 9

Megan Ria ha aggiunto un nuovo capitolo a una carriera iniziata in televisione quando era ancora bambina. Dal talent Amici a Pechino Express, passando per videoclip, danza, moda e musica, il suo percorso si è sviluppato in diversi ambiti dello spettacolo.

L’esperienza al GF Vip rappresenta per lei l’occasione di raccontarsi anche al di fuori del ruolo di ballerina e di far conoscere al pubblico nuovi aspetti della sua vita e della sua personalità. Non resta che stare a guardare cosa succederà nella casa più spiata d’Italia.