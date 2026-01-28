VIDEO
28 GENNAIO 2026

Meloni a Niscemi, sopralluogo sulle zone colpite e riunione operativa

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni si è recata a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, per fare un sopralluogo nell’area colpita dalla frana.

La premier ha sorvolato in elicottero le zone flagellate dal maltempo insieme al capo della Protezione civile Fabio Ciciliano e con lui ha poi partecipato a una riunione operativa per fare il punto della situazione. Alla riunione hanno partecipato anche il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti e il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno.

Sono 1.500 i residenti che sono stati evacuati perché le loro abitazioni sono interessate dalla frana o a rischio. Il governo italiano ha dichiarato lo stato di emergenza per il maltempo in Sicilia, Sardegna e Calabria, e ha stanziato 100 milioni di euro di fondi per i danni.

