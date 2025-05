Il Met Gala è l’evento dell’anno del mondo della moda e dello spettacolo. Il nome ufficiale è Costume Institute Gala ed è una serata di raccolta fondi a beneficio del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York. Dal 2005 l’evento si tiene rigorosamente ogni primo lunedì di maggio ed è organizzato dalla rivista Vogue, la cui caporedattrice Anna Wintour è anche presidente o co-presidente del Gala. È proprio lei ad approvare ogni anno la lista degli invitati. Ma per partecipare al Met Gala non basta l’invito, è previsto anche il pagamento di una sostanziosa quota di iscrizione.

Quanto costa un tavolo al Met Gala

Il New York Times ha riportato che i biglietti singoli per il Met Gala 2025 sono costati 75.000 dollari, mentre i tavoli per 10 persone partivano da 350.000 dollari.

Di solito non sono le celebrità a pagare questo prezzo. I tavoli vengono generalmente acquistati da case di moda, marchi o aziende, che poi scelgono gli ospiti che desiderano invitare, previa approvazione di Anna Wintour.

Il menù servito durante la cena deve essere altrettanto raffinato quanto gli abiti che sfilano sul red carpet. Vogue ha chiesto allo chef Kwame Onwuachi, vincitore del James Beard Award, di creare i piatti per l’edizione 2025.

“Mi sono ispirato al dandyismo black e all’esperienza dei neri nella moda, che attinge da tante strade e percorsi diversi della diaspora”, ha spiegato Onwuachi, il cui ristorante Tatiana, apprezzato dalla critica, è stato nominato il migliore di New York dal New York Times.

Poco dopo le 8 di sera, la cena è iniziata nel Tempio di Dendur con un primo piatto di insalata di papaya piri piri accompagnata da cetrioli marinati in una salsa verde caraibica. Come portata principale, è stato servito pollo arrosto creolo con emulsione al limone, riso e fagioli e una salsa piccante fresca. Come contorni, cavoli cappuccio Bbq con bacon e cornbread con burro al miele e curry. Per il dolce è stato servito un “Bodega Special Cosmic Brownie” con mousse di ciambella allo zucchero a velo e una torta dorata con crema al miele e uva spina caramellata.

Il tema del Met Gala cambia ogni anno, nel 2025 è “Superfine: Tailoring Black Style”. È la prima mostra del Met dedicata esclusivamente agli stilisti neri e la prima in oltre vent’anni a concentrarsi sull’abbigliamento maschile.

L’iniziativa benefica annuale rappresenta la principale fonte di finanziamento per tutti gli eventi e le rassegne, come mostre, pubblicazioni e operazioni del museo. Secondo il Met, l’evento di quest’anno che si è tenuto il 5 maggio ha raccolto la cifra record di 31 milioni di dollari.

Si riceve un invito o chiunque può andare?

Come detto, per partecipare al Met Gala bisogna ricevere un invito. C’è stato un tempo in cui nemmeno Kim Kardashian riusciva a ottenere il prezioso lasciapassare per accedere all’evento esclusivo.

Amy Odell, autrice di “Anna: The Biography”, ha dichiarato al Time nel 2024 che un invito al Met Gala è un indicatore dell’importanza della persona che lo riceve.

Eaddy Kiernan, collaboratore di Vogue e organizzatore del Met Gala, ha raccontato su Vogue nel 2024 che la disposizione dei posti a sedere inizia a dicembre e viene completata un mese prima dell’evento. Si cerca di studiare attentamente quale celebrità mettere accanto all’altra.

Kiernan ha rivelato che le coppie ideali sono composte “da due persone che pensiamo andranno d’accordo e che potrebbero anche non rendersi conto di avere molto in comune. Quindi, con ogni persona, ci prendiamo del tempo per pensare: Di cosa parleranno?”. L’evento ha infatti il potenziale per produrre risultati aziendali incredibili dall’incontro tra celebrità e aziende.