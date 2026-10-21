La tempesta Adam raggiunge l’Italia dopo aver provocato allagamenti e gravi disagi in Spagna e nel sud della Francia. La perturbazione porta con sé piogge intense, temporali e venti sostenuti, con le regioni del Nord-Ovest tra le prime a fare i conti con il peggioramento. L’attenzione si sposta ora verso il Centro e il Sud, mentre cresce l’interesse per l’evoluzione delle condizioni atmosferiche in vista del fine settimana. Dopo una fase caratterizzata da precipitazioni abbondanti, infatti, potrebbe arrivare una breve tregua, destinata però a lasciare spazio a una nuova perturbazione. Ecco quali sono le aree da monitorare e che cosa indicano le previsioni per i prossimi giorni.

La tempesta Adam sull’Italia

Il sistema perturbato associato alla tempesta Adam si è fatto notare nei giorni scorsi nella Penisola Iberica, dove le precipitazioni hanno raggiunto livelli eccezionali. Nella provincia spagnola di Alicante e in alcune località della Comunità Valenciana sono stati registrati accumuli superiori ai 700 millimetri di pioggia in circa 48 ore. Le precipitazioni persistenti hanno provocato esondazioni, allagamenti ed evacuazioni, mettendo a dura prova diversi centri abitati. La dinamica atmosferica è legata alla presenza di una DANA, una depressione isolata in quota che può favorire lo sviluppo di temporali intensi e insistenti.

Il trasferimento dell’instabilità verso il Mediterraneo centrale ha determinato un peggioramento anche sul territorio italiano. Le prime regioni interessate sono state quelle del Nord-Ovest, in particolare Liguria, Piemonte e Lombardia, dove le precipitazioni possono risultare particolarmente problematiche in presenza di terreni già saturi d’acqua. La situazione richiede attenzione soprattutto nei bacini idrografici più vulnerabili e nelle zone in cui rovesci abbondanti si concentrano in intervalli di tempo ridotti.

Tra gli elementi da tenere sotto osservazione ci sono anche i venti. Le correnti di Scirocco possono raggiungere intensità sostenute, con raffiche localmente comprese tra 60 e 70 chilometri orari nelle aree più esposte. Con il passaggio della perturbazione, il vento può inoltre ruotare dai quadranti occidentali, favorendo condizioni di mare agitato e possibili mareggiate lungo alcuni tratti costieri. I settori del Mar Ligure e le coste tirreniche sono tra quelli che meritano particolare attenzione in presenza di raffiche intense.

Nelle ore successive, il fronte perturbato è destinato a coinvolgere anche altre aree della Penisola. Toscana, Lazio, Umbria e Sardegna sono tra le regioni da monitorare per il rischio di piogge abbondanti e temporali, mentre il peggioramento può estendersi progressivamente verso il Triveneto e alcune zone del Mezzogiorno, comprese Campania, Calabria e Sicilia.

Il problema non riguarda soltanto la quantità complessiva di precipitazioni, ma anche la loro distribuzione. Un temporale particolarmente intenso può scaricare molta acqua in poco tempo, provocando allagamenti urbani, difficoltà alla circolazione e innalzamenti rapidi del livello dei corsi d’acqua minori. Nei territori collinari e montani, invece, i terreni impregnati possono aumentare la vulnerabilità a frane e smottamenti.

Per questo motivo, è importante seguire gli aggiornamenti delle autorità locali e della Protezione Civile, verificando eventuali allerte e ordinanze comunali. In caso di precipitazioni intense, è opportuno evitare sottopassi allagati, argini e seminterrati esposti al rischio di infiltrazioni, oltre a limitare gli spostamenti non necessari nelle aree interessate dai fenomeni più violenti.

Le previsioni per il weekend

Dopo il passaggio della fase più intensa del maltempo, la situazione potrebbe migliorare temporaneamente, ma non è attesa una stabilità duratura su tutta l’Italia. Le indicazioni meteorologiche disponibili delineano infatti un fine settimana variabile, nel quale le schiarite potrebbero alternarsi a nuovi episodi di instabilità. La distribuzione delle precipitazioni dipenderà dalla traiettoria delle perturbazioni atlantiche e dall’intensità delle correnti che attraverseranno il Mediterraneo.

Giovedì 22 ottobre potrebbe rappresentare una prima occasione di miglioramento, soprattutto sulle regioni occidentali, dove le precipitazioni dovrebbero gradualmente attenuarsi. Residui rovesci potrebbero tuttavia interessare alcune zone del Nord-Est e del versante adriatico. Anche venerdì 23 si prospetta una fase relativamente più tranquilla in diverse aree, ma con un progressivo aumento delle nubi al Nord e sulla Toscana, segnali di un nuovo cambiamento del quadro atmosferico.

Per sabato 24 ottobre, le previsioni indicano scenari non del tutto concordi. Alcune tendenze prospettano condizioni relativamente più stabili e soleggiate su buona parte del Paese, con fenomeni isolati al Nord-Est e lungo alcuni tratti del versante tirrenico meridionale. Altre indicano invece il possibile arrivo di un nuovo fronte già dalla giornata di sabato, con precipitazioni sulle regioni settentrionali e un coinvolgimento progressivo del Centro-Sud. La situazione dovrà quindi essere rivalutata sulla base degli aggiornamenti dei modelli meteorologici.

Domenica 25 ottobre potrebbe essere caratterizzata da un nuovo peggioramento, associato a una perturbazione proveniente dal Nord Europa. In questo scenario, le regioni del versante tirrenico centro-meridionale potrebbero essere interessate da piogge e temporali, mentre il vento tornerebbe a rinforzarsi in diverse zone. Le correnti di Maestrale potrebbero contribuire a un abbassamento delle temperature, rendendo l’aria più fresca rispetto ai giorni precedenti.

Il quadro resta quello di una tipica fase autunnale, con il passaggio ravvicinato di più sistemi perturbati e pause asciutte che potrebbero rivelarsi brevi. Non è quindi possibile considerare il miglioramento atteso tra una perturbazione e l’altra come una garanzia di bel tempo per tutto il fine settimana. Le differenze tra le previsioni disponibili invitano a mantenere prudenza, soprattutto per chi ha in programma viaggi, attività all’aperto o spostamenti lungo le coste.

In conclusione, la tempesta Adam rappresenta una fase di maltempo da seguire con attenzione, in particolare nelle aree già colpite da piogge abbondanti. Dopo i fenomeni più intensi attesi nella parte centrale della settimana, il tempo potrebbe concedere una pausa, prima di un nuovo possibile peggioramento tra sabato e domenica. Per conoscere le condizioni effettive nelle singole località, sarà fondamentale consultare gli aggiornamenti meteorologici e le comunicazioni ufficiali della Protezione Civile, che permettono di valutare con maggiore precisione i rischi e le misure di prevenzione da adottare.