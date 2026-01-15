Meteorite caduto in Puglia? Cosa è successo davvero

E’ stata avvolto per alcune ore nel mistero la causa di un boato che ha squarciato il cielo della campagna pugliese nei pressi di Casamassima, in provincia di Bari.

Le telecamere di sicurezza collocate nella zona hanno infatti registrato un improvviso lampo di luce accompagnato da un impressionante boato e c’era già chi ipotizzava un fenomeno ‘spaziale’, come la caduta di un meteorite all’origine dell’evento.

In realtà questa ipotesi è stata smentita quasi subito, considerando che nessuna delle telecamere della stazione PRISMA (Prima Rete Italiana per la Sorveglianza sistematica di Meteore e Atmosfera) della zona aveva registrato il passaggio di un meteorite.

Successive indagini hanno infine svelato l’arcano: la presenza di tracce di polvere pirica nella zona ha infatti certificato che si sia trattato dell’esplosione di un materiale botti e fuochi d’artificio, probabile ‘avanzo’ delle feste di capodanno in Puglia. Citando il Bardo di Avon: tanto rumore per nulla…