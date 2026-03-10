Domenica 8 marzo il cielo sopra la Germania occidentale si è trasformato in uno spettacolo inatteso che ha lasciato molti testimoni tra stupore e paura. Una luminosa scia infuocata ha attraversato l’atmosfera per diversi secondi. La scia è stata vista anche a grande distanza, mentre un forte boato ha fatto pensare inizialmente a qualcosa di molto più preoccupante.

Roccia spaziale esplode nei cieli di Coblenza, in Germania

Il fenomeno si è verificato nella serata di domenica 8 marzo 2026, quando un meteorite, ossia un piccolo frammento di asteroide con dimensioni inferiori ai dieci metri, ha attraversato i cieli dell’Europa occidentale prima di disintegrarsi sopra la Germania. La sua traiettoria è stata osservata in diversi Paesi: la scia luminosa è stata vista non solo in Germania, ma anche in Francia e Belgio, rimanendo visibile nel cielo per alcuni secondi.

Quando questi oggetti entrano nell’atmosfera terrestre, l’attrito con l’aria genera temperature elevatissime che fanno brillare il corpo celeste, creando quella che gli esperti chiamano “fireball”, una vera e propria palla di fuoco molto luminosa. Nella maggior parte dei casi i meteoriti si consumano completamente prima di raggiungere il suolo, ma a volte alcuni frammenti riescono a sopravvivere alla disintegrazione e cadono a terra sotto forma di meteoriti.

È proprio ciò che è accaduto nella zona di Coblenza, nel quartiere di Güls, dove uno dei frammenti ha provocato danni a un’abitazione. Secondo quanto riferito dalla polizia locale, il meteorite ha perforato il tetto di una casa aprendo un foro di circa 30 centimetri. Il frammento è arrivato fino a una camera da letto, danneggiando anche alcune piastrelle del pavimento. Fortunatamente non ci sono stati feriti, anche se all’interno della stanza sono stati trovati residui di roccia, polvere e sabbia.

Diversi testimoni hanno raccontato di aver sentito un rumore molto forte, paragonabile a quello di un incidente stradale. Un uomo che stava passando in bicicletta nella zona ha spiegato ai media locali di aver sentito un boato improvviso, tanto da guardarsi intorno pensando fosse accaduto qualcosa nelle vicinanze.

La grande paura che fosse un missile dell’Iran

Il fenomeno ha generato anche una certa apprensione tra i residenti. In diverse regioni tedesche, tra cui Renania-Palatinato, Baden-Württemberg, Assia e Bassa Sassonia, le centrali di emergenza hanno ricevuto numerose telefonate da cittadini che segnalavano un oggetto luminoso nel cielo accompagnato da un forte boato.

In alcuni casi si è addirittura ipotizzato che potesse trattarsi di qualcosa di ben più grave di un semplice fenomeno astronomico. Alcuni testimoni, infatti, hanno pensato alla possibilità di un missile dall’Iran o di un velivolo militare, anche alla luce delle tensioni internazionali in Medio Oriente e delle notizie legate ai lanci di missili e droni nelle zone di conflitto.

Le immagini della scia luminosa, del resto, possono ricordare quelle lasciate da alcune armi o da velivoli supersonici. Questo ha contribuito ad alimentare la confusione nelle prime fasi, soprattutto tra chi ha osservato il fenomeno senza sapere di cosa si trattasse. In alcune città la polizia ha avviato verifiche immediate per escludere qualsiasi minaccia alla sicurezza.

Dopo i controlli e l’analisi dei frammenti caduti a Coblenza, i vigili del fuoco e le autorità hanno confermato che non esisteva alcun rischio legato a sostanze radioattive o chimiche. Dunque, si è trattato solo di un episodio spettacolare e relativamente raro che, per qualche minuto, ha trasformato il cielo europeo in un teatro naturale sorprendente, capace però di generare anche un comprensibile momento di paura visto il momento storico che stiamo vivendo.