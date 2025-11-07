Per molte persone addormentarsi in soli due minuti sembra un sogno irrealizzabile. Eppure, secondo una tecnica militare diventata virale sui social, sarebbe possibile. Il cosiddetto “metodo del sonno militare” promette di insegnare a spegnere la mente in tempo record, proprio come farebbero i soldati in missione. Ma quanto c’è di vero dietro questa tecnica? E, soprattutto, funziona davvero per chi vive una vita “normale” fatta di stress, notifiche e insonnia da smartphone?

Cos’è il metodo militare del sonno

Il metodo militare nasce da una pratica usata da alcuni reparti dell’esercito americano per permettere ai soldati di addormentarsi in qualsiasi condizione, anche in pieno campo di battaglia. La sua prima traccia scritta risale al libro Relax and Win, un manuale di performance sportiva pubblicato negli anni ’80, ma è tornata virale su TikTok e YouTube grazie a video che spiegano come addormentarsi “in meno di due minuti”.

Il principio è semplice: il corpo deve essere addestrato a rilassarsi a comando, come se esistesse un interruttore del sonno. Il metodo si basa su tre step fondamentali e nessuno richiede strumenti o preparazione particolare.

I tre passaggi per dormire come un soldato

Rilassamento muscolare progressivo. Si parte dal viso, rilassando fronte, mascella e lingua, poi si procede con spalle, braccia, torace e gambe. Ogni muscolo deve “lasciarsi andare”, come se diventasse pesante. Respirazione controllata. Si rallenta il respiro, concentrandosi sull’espirazione più lunga dell’inspirazione. Questo abbassa la frequenza cardiaca e induce uno stato di calma. Visualizzazione. L’ultimo passo consiste nell’immaginare un luogo tranquillo, per esempio galleggiare in acqua o sdraiarsi su un prato silenzioso. Alcuni consigliano anche di ripetere mentalmente la frase “non pensare, non pensare” per evitare che la mente torni ai problemi quotidiani.

In teoria, completati questi tre passaggi, ci si dovrebbe addormentare in meno di due minuti.

Cosa dice la scienza

Gli esperti del sonno invitano a non aspettarsi miracoli. Non esistono studi scientifici ufficiali che provino l’efficacia del metodo militare. Molti dei principi alla base della tecnica, però, coincidono con le tecniche utilizzate nella terapia cognitivo-comportamentale per l’insonnia (CBT-I), riconosciuta come la più efficace contro i disturbi del sonno.

Il rilassamento muscolare, la respirazione lenta e la visualizzazione sono strumenti realmente validi per ridurre lo stress e favorire l’addormentamento. Ma l’idea di riuscire a dormire in due minuti esatti resta più un obiettivo da addestramento militare che da vita quotidiana.

Quanto tempo serve davvero per addormentarsi

Per la maggior parte delle persone, addormentarsi in 10-20 minuti rappresenta lo scenario più realistico. Ora che poi è tornata l’ora legale, qualcuno potrebbe dormire persino peggio. Chi riesce a dormire in meno di cinque minuti, spiegano gli specialisti, probabilmente soffre di eccessiva sonnolenza diurna o non dorme abbastanza. Quindi, più che un superpotere, potrebbe essere un campanello d’allarme.

Se sei una persona che lavora su turni, un genitore con bambini piccoli o semplicemente vivi periodi di stress, i tempi possono cambiare. In questi casi, applicare alcune tecniche del metodo militare – soprattutto la respirazione e la visualizzazione – può aiutare a creare una routine rilassante senza ansia.

Vale la pena provarlo?

La risposta è sì, ma con realismo. Il metodo militare è un modo utile e semplice per disattivare la mente e calmare il corpo prima di dormire. Ma fissarsi sull’obiettivo dei due minuti può essere controproducente: più ci si sforza di dormire, più il cervello rimane attivo.

Meglio concentrarsi sul respiro, rilassarsi e lasciare che il sonno arrivi naturalmente. E se, nonostante tutto, l’insonnia persiste o il sonno non è ristoratore, puoi leggere questi trucchi oppure parlarne con un medico o un centro specializzato.