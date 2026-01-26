Aprire la portiera dell’auto è uno di quei gesti che compiamo in modo automatico, senza pensarci. Eppure, proprio in quell’istante apparentemente innocuo, si concentra uno dei rischi più sottovalutati della sicurezza stradale, soprattutto per chi si muove in bicicletta o in moto. Basta una frazione di secondo, una portiera spalancata senza guardare, e l’incidente è praticamente inevitabile.

Esiste però una soluzione semplice, quasi banale, che arriva dai Paesi Bassi e che negli ultimi anni sta attirando sempre più attenzione anche fuori dall’Europa del Nord: il metodo olandese, conosciuto anche come dutch reach.

Cos’è il metodo olandese e perché nasce

Il metodo olandese nasce in un contesto molto preciso: le città dove la bicicletta è un mezzo di trasporto quotidiano. Nei Paesi Bassi, la convivenza tra auto, ciclisti e pedoni è una necessità pratica. Da qui l’esigenza di ridurre al minimo gli incidenti causati dall’apertura improvvisa delle portiere, una delle principali cause di caduta per chi pedala accanto alle auto parcheggiate.

L’idea è semplice: aprire la portiera dell’auto con la mano destra invece che con la sinistra, quando si è seduti al posto di guida. Un gesto che sembra controintuitivo, ma che in realtà cambia completamente il modo in cui il corpo si muove e, soprattutto, dove si posa lo sguardo.

Perché aprire con la mano “sbagliata” fa la differenza

Nella maggior parte dei casi, chi guida apre la portiera con la mano sinistra, quella più vicina allo sportello. Questo movimento permette di uscire dall’auto senza ruotare il busto, rendendo molto facile dimenticarsi di controllare lo specchietto retrovisore o la strada.

Usare la mano destra, invece, obbliga il corpo a ruotare naturalmente verso l’esterno. Il busto si gira, la testa segue il movimento e lo sguardo finisce quasi automaticamente sullo specchietto e sulla carreggiata. In pratica, il metodo olandese trasforma un controllo volontario in un riflesso naturale. Non serve ricordarsi “di guardare”: il corpo lo fa da solo.

Un rischio concreto, spesso sottovalutato

Gli incidenti causati dall’apertura improvvisa delle portiere – spesso chiamati dooring – sono tutt’altro che rari. In Italia, i ciclisti sono tra gli utenti della strada più esposti, soprattutto nei centri urbani. Una portiera aperta all’improvviso lascia pochissimo margine di reazione: chi arriva in bici può colpire lo sportello, finire a terra o essere sbalzato verso il traffico. Ma il problema non riguarda solo i ciclisti. Anche i motociclisti, i monopattini elettrici e perfino i pedoni possono essere coinvolti. Il metodo olandese agisce a monte del problema, riducendo il rischio prima ancora che si presenti.

Un’abitudine semplice che può salvare una vita

Il punto di forza del metodo olandese è la sua semplicità assoluta. Non richiede tecnologia, corsi di guida avanzata o modifiche all’auto. Serve solo cambiare un’abitudine. Come tutte le buone pratiche, però, funziona davvero solo se diventa automatica. All’inizio può sembrare scomodo o innaturale, ma dopo pochi giorni il gesto diventa spontaneo. Ed è proprio questa spontaneità a fare la differenza nei contesti reali, dove distrazione e fretta sono all’ordine del giorno.

Perché è utile anche per chi non va in bicicletta

Potrebbe sembrare una regola pensata “solo” per proteggere i ciclisti, ma in realtà il metodo olandese tutela anche chi guida. Evitare un incidente significa evitare traumi, responsabilità legali, danni economici e conseguenze psicologiche spesso sottovalutate. Inoltre, adottare questo gesto aumenta la consapevolezza generale dell’ambiente circostante. Chi lo pratica tende a prestare più attenzione anche agli altri utenti della strada, migliorando la qualità complessiva della convivenza urbana.

Nonostante la sua efficacia, il metodo olandese è ancora poco conosciuto in molti Paesi. Questo dipende in gran parte da una cultura della mobilità ancora molto centrata sull’auto, dove il gesto di aprire la portiera viene considerato banale e privo di rischi. Eppure, proprio i piccoli gesti quotidiani sono quelli che, moltiplicati per milioni di persone, possono avere l’impatto maggiore.