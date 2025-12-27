Quando si dorme vicino alla persone amata, il corpo rilascia ossitocina, anche nota come ormone della felicità, che aiuta a infondere un senso di calma e sicurezza, e così anche a dormire meglio, in una condizione di maggiore relax e benessere. Ma ad alcune persone piace dormire abbracciati tutta la notte, altre proprio non lo sopportano perché si sentono private del loro spazio vitale e della libertà di muoversi e cambiare posizione. Dal Nord Europa arriva una soluzione che promette di risolvere il problema e soddisfare i bisogni di entrambi i tipi di partner della coppia: è il metodo scandinavo.

Cos’è il metodo scandinavo per dormire in coppia

Il metodo scandinavo per dormire in coppia consiste nel cambiare alcune abitudini, a partire dalla biancheria da letto. Secondo la filosofia Scandi, bisogna dividere il letto matrimoniale in due sezioni nettamente distinte, dove ogni persona ha il suo piumino da letto singolo, per potersi muovere liberamente e creare il microclima che lo fa stare meglio.

Tra le cause della maggior parte dei litigi a letto e dell’incompatibilità nel dormire insieme delle coppie, tirarsi le coperte dalla propria parte è secondo solo al russare.

Il metodo scandinavo consiste nel lasciare invariato il coprimaterasso e il lenzuolo di sotto, ovvero si continua a usare quelli per i letti matrimoniali. Anche il lenzuolo di sopra resta invariato, mentre a cambiare è solo il piumino. Se ne dovranno acquistare due singoli, che si possono scegliere anche di diverse imbottiture a seconda del partner più o meno freddoloso.

Si può inoltre scegliere se piegare i due piumini singoli separatamente, lasciando scoperto il centro del letto, oppure se tenerli aperti, per dare un senso di continuità aggiungendo magari una coperta orizzontalmente ai piedi del letto.

Quali sono i vantaggi del metodo scandinavo

Secondo le coppie scandinave, avere due piumoni singoli in un letto matrimoniale è necessario per dormire bene con il partner perché offre diversi vantaggi che aiutano ad avere un riposo rilassato e migliore.

Uno dei benefici è che, avendo ognuno la sua coperta, ci si può muovere senza tirarla all’altro e creare fastidio mentre si cambia posizione durante la notte.

Avendo il proprio spazio è più facile dormire vicini, senza invadere quello dell’altro.

La temperatura può variare in base alle proprie necessità, se si è più freddolosi del partner si potrà usare un piumino più pesante, se si è più calorosi, uno più leggero. In questo modo ognuno dei componenti della coppia dormirà nelle condizioni più piacevoli per sé, senza lasciare al freddo o al caldo l’altra persona.

Altro vantaggio: è più facile cambiare il copripiumino singolo rispetto a quello matrimoniale.

Bisogna notare che i diversi materiali della biancheria da letto possono influenzare il sonno, agendo sulla pelle e sulla temperatura corporea e anche le coperte troppo calde, aumentando la temperatura corporea, possono influire sul sonno.

La temperatura corporea notturna però non è la stessa per tutti ma varia in base all’età, alla composizione corporea, agli ormoni e al fatto che si sia mattinieri o serali. Questi fattori contribuiscono a determinare se si preferisce dormire al caldo o al freddo, e spiegano perché usare diversi tipi di biancheria da letto per sé e per il proprio partner può essere davvero una buona soluzione per assicurarsi il giusto riposo e il benessere mentale.