Poter far asciugare i panni all’aria aperta è sempre la scelta migliore perché permette di non trattenere in casa l’umidità e previene i cattivi odori. Il problema, soprattutto in inverno, è che non sempre ci sono le condizioni ideali per stendere vestiti e biancheria al sole. Se piove oppure se non si ha un balcone o un giardino, è necessario predisporre lo stendino dentro casa. Ma questo può provocare danni alla salute? La risposta è: non sempre.

Perché non è un errore lo stendino in casa

Quando si fanno asciugare i panni in casa, l’acqua contenuta nelle fibre evapora ma resta nella stanza chiusa, facendo aumentare l’umidità dell’aria.

Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, un ambiente sano dovrebbe mantenere un livello di umidità relativa inferiore al 50%.

Se questo valore viene superato per lunghi periodi, si creano le condizioni ideali per la proliferazione di muffe sulle pareti di casa.

Le spore e le eventuali micotossine prodotte dalla muffa, se respirate in modo continuativo, potrebbero creare danni alla salute, soprattutto per chi soffre di asma o di allergie. Il punto è che ciò avviene se si resta sottoposti per mesi a queste condizioni.

Con qualche accortezza, tenere lo stendino in casa non crea alcun danno. Una delle soluzioni migliori, che permettono di mantenere un ambiente salutare, è aprire le finestre, cosa che andrebbe fatta comunque ogni giorno per favorire il ricambio dell’aria nella propria abitazione.

Se per un periodo, magari a causa del freddo, si è impossibilitati ad aprire le finestre, si può ricorrere a un deumidificatore per ridurre i livelli d’umidità.

Lo stendino può essere posizionato anche vicino a fonti di calore, ma il problema dell’umidità resterebbe. Un trucco naturale è riempire un calzino di spugna con riso e sale grosso, assorbitori naturali dell’umido

I trucchi per stendere il bucato

Ci sono dei trucchi per stendere il bucato, sia all’esterno che all’interno di casa, che permettono di farli asciugare prima e di non doverli neanche stirare. Intanto bisogna sapere che non si deve posizionare lo stendino a diretto contatto con il sole perché i raggi induriranno i tessuti creando le grinze.

Un altro metodo utile, valido in particolare per camicie e abiti, è quello di stendere gli indumenti appesi alle grucce e ancora grondanti di acqua. Una volta eliminata l’umidità, si potranno appendere direttamente negli armadi senza passare sotto il ferro da stiro.

Quando i panni vengono tolti dalla lavatrice, prima di stenderli, è bene anche manipolarli un po’ per far stendere le pieghe. Se possibile, meglio non usare le mollette.

Se si è lavato dei capi di lana, il consiglio è di metterli ad asciugare in un luogo ombreggiato per non farli infeltrire. Si può anche usare una tavoletta di legno ricoperta da un asciugamano di spugna, per poggiare il maglione levigato e senza grinze.

Quando l’asciugamano avrà assorbito l’acqua in eccesso, andrebbe sostituito con uno nuovo.

Sempre per favorire la distensione delle fibre, i panni più piccoli andrebbero posti davanti sullo stendino e quelli più voluminosi dietro.

Una volta che vestiti e biancheria si sono asciugati, potranno essere piegati e rimessi in armadio. Se è necessario stirarli, seguendo i passi indicati la stiratura sarà comunque più semplice e veloce perché gli indumenti avranno meno grinze e stropicciature.