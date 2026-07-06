Sono tante le star internazionali che ogni estate scelgono di trascorrere le vacanze in Italia. Quest’anno a Capri è arrivata la leggenda dell’Nba Michael Jordan. Il cestista è stato ripreso durante una passeggiata, mano nella mano, con la moglie Yvette Prieto nella romantica e rinomata piazzetta della prestigiosa isola campana. Circondato da tantissime persone incuriosite dalla presenza dell’atleta, Michael si è comunque potuto godere indisturbato la sua mattinata di relax che si è conclusa con un aperitivo in terrazza.

Michael Jordan a Capri

Michael Jordan, la leggenda Nba, è in rada con il suo megayacht per un tour che passa anche per la Costiera amalfitana. Non è la prima volta che il campione sceglie l’Italia e in particolare la Campania per le sue vacanze.

Il primo avvistamento dell’estate 2026 è a Capri, dove il cestista è arrivato con il suo mega yacht M’brace di 74 metri e mezzo e dal valore stimato di 115 milioni di dollari.

Jordan è sbarcato sull’isola insieme alla moglie, la modella Yvette Prieto. Come riporta il Corriere della Sera, la coppia si sarebbe fermata all’hotel Palma, a pochi passi dalla Piazzetta della nota isola campana, per un aperitivo in terrazza. Poi la leggenda della pallacanestro avrebbe fatto rotta per la Costiera amalfitana.

La passeggiata romantica con la moglie Yvette Prieto

Michael Jordan è stato ripreso mentre si concedeva una passeggiata romantica con la moglie Yvette Prieto, modella cubano-americana di 48 anni, anche se dalle immagini sembra molto più giovane.

I due hanno raggiunto insieme la terrazza-bar di un hotel dove lui si è acceso un sigaro in attesa dell’aperitivo.

Michael Jordan, pochi giorni prima era stato a Taormina, negli ultimi anni è stata presenza fissa tra Capri, Amalfi e Positano, l’anno scorso si era concesso anche una cena sull’isola. E due anni fa, sempre a Capri, si era incontrato con un’altra ex leggenda Nba, Magic Johnson.

Michael Jordan ha sposato Yvette Prieto nel 2013 e l’anno successivo la coppia ha avuto due gemelle di nome Victoria e Ysabel.

Soprannominato Air Jordan e His Airness per le sue qualità atletiche e tecniche, è stato eletto nel 1999 “il più grande atleta nordamericano del XX secolo” dal canale televisivo sportivo ESPN.

Negli anni ha acquisito molta fama sul campo che lo ha reso un’icona dello sport, facendolo diventare uno dei migliori giocatori di basket di tutti i tempi e uno dei migliori atleti della storia, al punto da spingere la Nike a dedicargli una linea di scarpe da pallacanestro chiamata Air Jordan, introdotta nel 1984.

Jordan ha vinto due ori alle olimpiadi di Los Angeles nel 1984 e di Barcellona nel 1992. I riconoscimenti ottenuti a livello individuale includono sei MVP delle finali, dieci titoli di miglior marcatore (entrambi record), cinque MVP della regular season, dieci selezioni All-NBA First Team, nove nell’All-Defensive First Team (record), quattordici partecipazioni all’NBA All-Star Game, tre MVP dell’All-Star Game e un NBA Defensive Player of the Year Award.

Detiene i record NBA per la media punti più alta nella storia della regular season (30,13 punti a partita) e nella storia dei playoffs (33,45 punti a partita). È stato introdotto due volte nel Naismith Memorial Basketball Hall of Fame e nel 2015 è diventato membro della FIBA Hall of Fame nel 2015.