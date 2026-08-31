Michela Di Biase e Dario Franceschini hanno costruito la propria carriera nella politica e nel Partito Democratico. Sposati dal 2014 e genitori di una figlia, Irene, hanno 22 anni di differenza e sono una delle coppie più note della politica italiana. Romana, laureata in Storia e conservazione del patrimonio artistico, Michela ha iniziato a fare politica nel suo quartiere quando era molto giovane, passando dal Municipio all’Assemblea Capitolina, poi alla Regione Lazio e infine alla Camera dei deputati. Ed è proprio l’etichetta di “moglie di” che negli anni ha più volte contestato.

Chi è Michela Di Biase e quanti anni ha

Michela Di Biase è nata a Roma il 17 ottobre 1980 ed è cresciuta nel quartiere Alessandrino, nella zona est della Capitale. Dopo il diploma al liceo classico Benedetto da Norcia, ha studiato all’Università Roma Tre, dove si è laureata in Storia e conservazione del patrimonio artistico presso la facoltà di Lettere e Filosofia.

Il legame con la cultura, quindi, precede sia la sua attività nelle istituzioni sia l’incontro con Franceschini, che molti anni dopo sarebbe diventato ministro dei Beni culturali. Ma la politica entra molto presto nella vita di Di Biase: dopo le prime esperienze nell’associazionismo del suo quartiere, milita nei Democratici di Sinistra e nel 2006 viene eletta consigliera del VII Municipio di Roma. Due anni dopo viene riconfermata e diventa capogruppo del neonato Partito Democratico.

La carriera politica, dalla Capitale alla Camera

Il salto alla politica capitolina arriva nel 2013: Di Biase si candida con il PD alle elezioni comunali vinte da Ignazio Marino ed entra nell’Assemblea Capitolina. Durante quella esperienza assume la presidenza della Commissione Cultura, Lavoro e Politiche Giovanili. Dal 2015 al 2018 è inoltre presidente del gruppo del Partito Democratico in Assemblea Capitolina.

Nel 2018 viene eletta al Consiglio regionale del Lazio, dove entra anche nell’Ufficio di presidenza. Quattro anni più tardi compie un altro salto istituzionale: alle elezioni politiche del 2022 viene eletta alla Camera nella circoscrizione Lazio 1. La proclamazione risale all’8 ottobre 2022.

Nella XIX legislatura fa parte della Commissione Giustizia e della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza. Dal giugno 2025 è inoltre segretaria della Commissione Giustizia. In precedenza, nella stessa legislatura, aveva fatto parte della Commissione Attività produttive, commercio e turismo.

Michela Di Biase e Dario Franceschini: come si sono conosciuti

Politica e vita privata finiscono per incrociarsi anche nell’incontro con Dario Franceschini: i due si conoscono nell’ambiente politico romano. Nel giugno 2014 vengono rese note le imminenti nozze, ma il legame sarebbe iniziato circa quattro anni prima.

Il matrimonio viene celebrato nel settembre 2014 a Sutri, in provincia di Viterbo, con rito civile. All’epoca Di Biase era presidente della commissione Cultura di Roma Capitale, mentre Franceschini era ministro dei Beni culturali. Tra i due ci sono 22 anni di differenza.

La coppia ha una figlia, Irene. Franceschini è inoltre padre di altre due figlie, Caterina e Maria Elena, nate dal suo precedente matrimonio. In un’intervista, Di Biase ha raccontato di avere con loro un ottimo rapporto e di aver costruito naturalmente un equilibrio all’interno della famiglia allargata.

Perché non vuole essere chiamata “Lady Franceschini”

Il rapporto con un politico molto più conosciuto a livello nazionale ha inevitabilmente influenzato anche il modo in cui Michela Di Biase è stata raccontata dai media: negli anni le è stata attribuita più volte l’etichetta di “Lady Franceschini“, definizione che non ha mai particolarmente apprezzato, sottolineando come definire una donna attraverso l’uomo che ha accanto sia il risultato di un modo ancora profondamente sbilanciato di raccontare uomini e donne.

Lo stesso Franceschini ha preso pubblicamente posizione sul tema: nel 2017 ha ricordato che la carriera politica della moglie era cominciata molto prima che i due si conoscessero e scherzava sul fatto che sarebbe arrivato un giorno in cui sarebbe stato lui a essere indicato come “marito di“.