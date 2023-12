Il periodo natalizio è sinonimo di gioia, calore e, naturalmente, di buon cibo e ottimo vino. Scegliere il vino giusto per ogni occasione è un modo elegante per celebrare le feste e stupire i propri ospiti. Dal regalo perfetto sotto l’albero alle selezioni raffinate per la tavola imbandita di Natale e Capodanno, ecco dei consigli che vi guideranno attraverso le scelte più pregevoli del mondo vinicolo italiano.

Che vino regalare a Natale: i consigli del Gambero Rosso

Natale è tempo di doni e cosa c’è di più apprezzato per un amante del vino se non un regalo che sposa il suo piacere? I Drop Stop, autentici salvatori di tovaglie durante le feste, sono un pensiero pratico e raffinato. Per i più appassionati, un’Agenda del vino offre l’opportunità di annotare e ricordare le degustazioni in un elegante quaderno precompilato. Parlando di etichette, il Roccapietra Zero di Scuropasso è un Metodo Classico Pinot Nero che coniuga qualità e convenienza. IZagreo ’19 de I Cacciagalli, invece, soddisferà i palati che amano i macerati o l’affinamento in anfora. Non dimentichiamo il Moscato d’Asti Bricco Quaglia ’22 di La Spinetta, perfetto per accompagnare il panettone e il pandoro. Se il budget non è un problema, il Coravin Pivot, a 129,99 euro, è un’opzione di lusso per conservare bottiglie aperte senza compromettere la qualità.

I migliori vini da bere alla Vigilia di Natale e al pranzo del 25

La Vigilia di Natale è caratterizzata da portate leggere e gustose, dove il pesce è protagonista. L’abbinamento con vini bianchi è una scelta sicura, ma l’Italia offre una vasta gamma di opzioni. Il Prosecco Superiore di Valdobbiadene e i Metodi Classici a base di Chardonnay, come quelli di Franciacorta, Trentodoc e Alta Langa, sono scelte perfette. Per i primi piatti a base di frutti di mare, si consiglia un Vermentino o un Etna Bianco. Le zuppe e i piatti a base di pomodoro si sposano bene con un Cerasuolo d’Abruzzo o un Chiaretto del Garda. Non escludiamo i rossi leggeri come la Schiava dell’Alto Adige o il Rossese di Dolceacqua, perfetti per chi ama sperimentare con il pesce.

Per il pranzo del 25, dove carne e pesce convivono, scegliere un buon vino è fondamentale. Optiamo per Pinot Nero Metodo Classico, Verdicchio dei Castelli di Jesi, o Trebbiano di Abruzzo. I secondi piatti, più strutturati, possono essere accompagnati da vini come Chianti Classico Riserva, Barbaresco, Montepulciano d’Abruzzo o un robusto Cannonau. Un Lambrusco di Sorbara aggiunge un tocco di vivacità e qualità al menu natalizio.

I migliori vini da assaporare durante le feste e le tombolate

Tra un pranzo e una cena, durante le tombolate, si consiglia di optare per vini come il Marsala, la Malvasia di Bosa e la Vernaccia di Oristano. Per chi predilige toni più dolci, i Passiti da uve moscato o il Vin Santo toscano sono scelte eccellenti. Quando si scartano i regali, il Moscato d’Asti si sposa perfettamente con Panettone e Pandoro, offrendo leggerezza e dolcezza al momento di festa.

Cosa bere a Capodanno: la carta dei vini per Gambero Rosso

Capodanno merita un brindisi speciale. Se lo Champagne sembra scontato, optate per una grande annata da condividere con pochi eletti o come gesto di estrema generosità. In alternativa, le bollicine italiane, affiancate a Barolo, Brunello di Montalcino o Amarone, sono un’elegante opzione. A mezzanotte, con cotechino e lenticchie, bilanciate il frizzante con un Pinot Nero del Trentino o un Lambrusco Grasparossa di Castelvetro. Una scelta equilibrata che soddisferà tutti i gusti.

Il vino è il compagno ideale per celebrare le festività natalizie e l’arrivo del nuovo anno. Scegliere attentamente le bottiglie giuste aggiunge un tocco di raffinatezza a ogni momento, rendendo le feste indimenticabili. Non dimentichiamoci che oltre questa interessante guida possiamo sempre trovare molti vini italiani sotto i 20 Euro.