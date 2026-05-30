La mini Luna blu torna dopo diverso tempo, il fenomeno astronomico è stato definito uno dei più potenti del 2026. Questo evento si verifica in media ogni tre anni e, in pratica, si tratta di una luna piena in più nel corso dell’anno che, in genere, si inserisce in un mese del calendario permettendo di vedere il nostro satellite intero e luminoso per 13 volte in 365 rispetto alla tradizionale cadenza mensile. Ovviamente, lo spettacolo celeste ha influenza anche sull’oroscopo.

Quando e come vedere la mini Luna blu

Il momento migliore per osservare la rara Luna blu è la sera del 30 maggio e quella del 31 maggio 2026, quando il satellite sorgerà all’orizzonte poco dopo il tramonto, apparendo particolarmente suggestivo.

Questa particolare luna piena è definita “mini” poiché è visibile alla massima distanza dalla Terra, arrivando a 405.500 chilometri mentre in media il satellite si trova a 384mila chilometri dal nostro pianeta e può avvicinarsi fino a 360mila.

L’aggettivo “blu” riguarda invece la pittoresca definizione inglese “once in a blue moon”, che riguarda qualcosa che si verifica raramente, un po’ come il nostro detto “ogni morte di Papa”. Verificandosi circa ogni due anni e mezzo, l’evento astronomico è chiamato “blu” per sottolineare la sua rarità.

La tredicesima luna piena è causata da un piccolo disallineamento tra i cicli della natura e quelli del calendario. Il nostro satellite impiega circa 29 giorni e mezzo per completare le sue fasi; i mesi invece durano 30 o 31 giorni.

Quando la prima luna piena cade il 1° del mese, c’è esattamente abbastanza tempo perché il ciclo si concluda di nuovo prima della mezzanotte del 31 ed è proprio ciò che accade a maggio 2026.

Per osservare al meglio la mini Luna blu il consiglio è di scegliere un posto aperto verso est e sud-est, come una spiaggia, una collina o la riva di un lago, e allontanarsi il più possibile dall’inquinamento luminoso.

Gli effetti della mini Luna blu sull’oroscopo

La mini Luna blu influenza anche l’oroscopo. Il satellite si trova nel Sagittario e rappresenta il momento in cui cerchiamo di dare un senso alla nostra esistenza, mentre il Sole è in Gemelli, simbolo dei nostri obiettivi e delle nostre creazioni presenti. Secondo l’astrologa Priscila Lima de Charbonnières, questa situazione porta il desiderio di capire dove stiamo andando.

Inoltre la mini Luna è congiunta a Lilith, la Luna Nera. Questa combinazione favorisce l’onestà e mette alla prova le “maschere della performance”, rendendo il segnale emotivo e l’intuizione più forte della ragione.

Nei tre giorni precedenti e successivi al 31 maggio 2026 si può sentire il bisogno di parlare di più e con maggiore sincerità, provare un’intolleranza più intensa verso la superficialità, sentire una crescente voglia di cambiare direzione, iniziare nuovi progetti e di rimettersi in discussione.

I segni zodiacali che sono più colpiti dall’influenza della rara Luna blu del 2026 sono ovviamente il Sagittario, che può avvertire il riaffiorare di una parte di se che ha represso da tempo, e il Gemelli, invitato a trasformare la sua brillante attività mentale in un punto di vista autentico.

Anche Vergine e Pesci vivono una tensione produttiva in cui l’emotività è protagonista. Infine l’Ariete sente che il percorso intrapreso può trasformarsi in qualcosa di solido in cui idealismo e struttura si allineano e il movimento incontra la disciplina.