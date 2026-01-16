Il nome di Papa Benedetto XVI torna al centro del dibattito religioso e mediatico grazie a una vicenda che mescola fede, testimonianze dirette e un presunto miracolo. A riaccendere i riflettori è la storia di un giovane americano guarito da un linfoma ritenuto clinicamente difficile da trattare, pochi giorni dopo aver incontrato il Papa nel 2012.

La storia del miracolo compiuto da Papa Ratzinger

La vicenda che potrebbe segnare un passo decisivo verso la beatificazione di Benedetto XVI ha il volto di Peter Srsich, un ragazzo del Colorado a cui, nel 2012, fu diagnosticato un linfoma di Hodgkin in stadio avanzato. Il tumore era così esteso che comprimeva il cuore, mettendo a rischio persino l’anestesia necessaria per sottoporsi alla biopsia. La sua storia arriva all’associazione Make a Wish, che realizza sogni per bambini e ragazzi colpiti da malattie gravi. Il desiderio di Peter era semplice e profondo: incontrare il Papa.

Nel maggio di quello stesso anno, il desiderio diventa realtà. Peter vola a Roma con la sua famiglia e partecipa all’udienza generale in Piazza San Pietro. Al termine della catechesi, viene accompagnato davanti al Pontefice per un breve incontro. A quel punto accade qualcosa che nessuno si aspettava: Benedetto XVI posa la mano esattamente sul petto del ragazzo, proprio nel punto dove si trovava la massa tumorale. Nessuno glielo aveva indicato, né spiegato la posizione precisa della malattia. La benedizione dura pochi secondi, ma per Peter segna l’inizio di un cambiamento radicale.

Nei giorni successivi, infatti, le sue condizioni iniziano a migliorare progressivamente, sfidando le diagnosi e le previsioni dei medici. La guarigione viene definita “clinicamente inspiegabile” e continua negli anni successivi, fino alla completa remissione. Peter prosegue gli studi, riprende la sua vita e, nove anni dopo, nel 2021, viene ordinato sacerdote. Pur mostrando sempre cautela nel definire la sua storia un miracolo, è lo stesso interessato a riconoscere che quel momento con Benedetto XVI ha segnato un prima e un dopo nel suo percorso.

La vicenda è stata ripresa da media cattolici internazionali, tra cui Razon+Fe, periodico colombiano che cita fonti interne al Vaticano secondo cui il caso sarebbe ora oggetto di valutazione. E mentre il dibattito cresce, le parole di monsignor Gänswein aggiungono un elemento di riflessione. Per il suo storico segretario, l’avvio del processo di beatificazione non è solo auspicabile, ma possibile. La Chiesa però, ricorda Gänswein, “è una madre molto saggia e molto prudente”, soprattutto quando si tratta di riconoscere ufficialmente un miracolo.

Come funziona il processo di canonizzazione per il Vaticano

Diventare santo nella Chiesa Cattolica è un percorso lungo e meticoloso, una vera e propria inchiesta che può durare decenni. Si inizia dalla “fama di santità” riconosciuta dalla comunità, ma per aprire ufficialmente la causa – che trasforma il defunto in un “Servo di Dio” – si deve aspettare almeno cinque anni dalla morte. Da qui, un processo diocesano raccoglie tutto sugli scritti e la vita del candidato. Tutto poi passa al Vaticano, qui teologi e cardinali della Congregazione per le Cause dei Santi esaminano a fondo ogni prova. Se riconoscono che la persona ha vissuto in modo eroico le virtù cristiane (come fede, carità, giustizia), il Papa può proclamarla “Venerabile“.

Per il passaggio successivo, la beatificazione, serve generalmente un miracolo inspiegabile – di solito una guarigione – avvenuto per sua intercessione. Il candidato diventa così “Beato” e venerabile a livello locale. Ma per la santità vera e propria, la canonizzazione, che apre al culto universale, serve un secondo miracolo, successivo alla beatificazione. La decisione spetta sempre al Papa. Ci sono eccezioni però, ad esempio per i martiri non serve il primo miracolo per venire beatificati, e in rari casi il Pontefice può procedere con una “canonizzazione equipollente“, che da diritto a saltare alcune tappe del processo.