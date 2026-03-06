Il conflitto in Medio Oriente continua ad allargarsi e la tensione internazionale resta altissima. Dopo gli attacchi condotti da Stati Uniti e Israele contro degli obiettivi strategici in Iran, la risposta di Teheran non si è fatta attendere: diversi missili sono stati lanciati contro città israeliane e contro basi militari americane presenti nell’area del Golfo. A essere colpiti sono stati anche territori come Qatar, Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Kuwait e Libano, segno di una crisi che rischia di coinvolgere sempre più paesi. In questo scenario molti si chiedono se l’Iran possieda armi in grado di colpire anche il nostro Paese. La risposta, in linea teorica, è sì.

Tuttavia la questione è più complessa di quanto sembri. Molti dei missili iraniani sono progettati per obiettivi regionali e arriverebbero al limite della loro gittata per raggiungere l’Italia. Inoltre, più aumenta la distanza da coprire, più diminuisce la precisione dell’arma.

Missili italiani contro l’Italia: la simulazione

Per capire se un attacco contro il nostro Paese sia tecnicamente possibile, alcuni analisti hanno immaginato uno scenario ipotetico basato sulle capacità note dell’arsenale iraniano. La simulazione prende come punto di partenza la città di Tabriz, situata nel nord-ovest dell’Iran, dove è presente una base missilistica. Proprio questa installazione è stata indicata come uno dei possibili luoghi da cui potrebbero partire eventuali lanci verso l’Europa. La distanza tra quest’area e le coste italiane della Puglia è di circa 3.000 chilometri in linea d’aria. Si tratta di un valore molto vicino alla gittata massima di alcuni dei missili più avanzati in dotazione a Teheran. In altre parole, un attacco contro il territorio italiano sarebbe teoricamente possibile, ma avverrebbe al limite delle capacità tecniche di questi sistemi.

Gli esperti sottolineano comunque che le simulazioni restano esercizi teorici. Le distanze massime dichiarate per i missili vengono raramente testate in condizioni reali e diversi fattori – dalla traiettoria al carico trasportato – possono influenzarne la portata effettiva. Inoltre, un eventuale attacco dovrebbe fare i conti con il sistema di difesa missilistico della Nato, progettato proprio per intercettare eventuali minacce provenienti da aree come il Medio Oriente.

Quali missili potrebbero essere lanciati

Se si guarda all’arsenale iraniano, esistono alcuni modelli che, almeno sulla carta, potrebbero raggiungere il territorio italiano. Tra questi c’è il missile balistico Khorramshahr, uno dei più potenti sviluppati da Teheran. La sua gittata stimata varia tra i 2.000 e i 3.000 chilometri, una distanza che potrebbe permettergli di colpire diverse regioni italiane, in particolare quelle del Sud, parte del Centro e alcune aree del Nord-Est.

Un altro sistema spesso citato nelle analisi è il Ghaem-100, un razzo utilizzato principalmente nel programma spaziale iraniano per il lancio di satelliti. Non si tratta ufficialmente di un’arma, ma la tecnologia impiegata è molto simile a quella dei missili balistici a lungo raggio. Proprio per questo motivo, quando venne testato nel 2024, suscitò forti critiche da parte di diversi paesi europei, tra cui Francia, Germania e Regno Unito, che temono un possibile utilizzo militare di queste tecnologie.

Infine c’è il Simorgh, un altro vettore legato all’industria spaziale iraniana e sviluppato con la collaborazione della Corea del Nord. Secondo alcune organizzazioni di opposizione al regime di Teheran, questo sistema potrebbe essere adattato per trasportare testate militari, arrivando teoricamente a coprire distanze tali da raggiungere l’intera Europa, comprese le basi USA in Italia.

Va comunque ricordato che tutte queste ipotesi restano legate a scenari teorici. Anche se alcune armi iraniane sembrano avere la portata necessaria per arrivare fino all’Italia, molti fattori tecnici, militari e geopolitici rendono uno scenario del genere estremamente complesso. Per ora, dunque, si tratta soprattutto di simulazioni e analisi strategiche. La speranza dalla comunità internazionale resta quella di evitare che queste ipotesi diventino realtà.