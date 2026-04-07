Durante una diretta della missione spaziale Artemis II si vede un barattolo di Nutella che ‘naviga’ nello spazio interno della capsula Orion: un video di 5 secondi che è diventato virale. Qualcuno ha sollevato dubbi sulla sua autenticità ipotizzando l’uso dell’IA.

L’account Usa di Nutella lo ha già rilanciato sui suoi profili social con lo slogan “Nutella is out of this world”: “Onorati di aver viaggiato più lontano di qualsiasi altra distribuzione nella storia – si legge – portando la diffusione dei sorrisi a nuove vette”. I media statunitensi, invece, hanno parlato di un “delizioso incidente pubblicitario”.

Anche la Nasa ha commentato facendo riferimento ai “dolci momenti” vissuti dagli astronauti nella missione. La spiegazione fornita è che gli astronauti si sono portati nella missione, di loro iniziativa, qualcosa ‘di buono’ da casa.

Fonte: NASA