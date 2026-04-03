MIssione Artemis II verso la Luna: il saluto a testa in giù degli astronauti

Arrivano dallo Spazio i primi saluti dell’equipaggio della navicella spaziale Orion, protagonista della missione Artemis II della NASA verso l’orbita della Luna.

Nel secondo giorno della loro missione sulla Luna, i quattro membri dell’equipaggio, gli statunitensei Christina Koch, Victor Glover e Reid Wiseman e il canadese Jeremy Hansen, hanno salutato, condividendo le prime impressioni del viaggio.

Gli astronauti hanno descritto il lancio, il volo tranquillo e le viste mozzafiato della Terra, inviando anche un saluto alle loro da oltre l’orbita terrestre: per farlo, l’astronauta Christina Koch ha fluttuato ‘capovolgendosi’ finendo a testa in giù.

Video tratto da: IPA / KameraOne