La capsula della missione Polaris Dawn di SpaceX è ammarata al largo delle coste della Florida dopo essere entrata nella storia con la prima passeggiata spaziale mai effettuata da astronauti non governativi, in sostanza privati cittadini che avevano pagato per partecipare alla spedizione.

Ecco le spettacolari immagini dell’ammaraggio, avvenuto senza problemi con l’ausilio di quattro paracaduti.