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VIRALI 04 GIUGNO 2026

Mistero a New York: chi entra nelle fogne e cosa cerca?

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Un mistero aleggia su New York: negli ultimi giorni si sono ripetuti avvistamenti notturni di gruppi di uomini che alzavano tombini ed entravano nelle fogne della città con tanto di stivali da pesca, guanti e torce, per poi riemergere alcune ore dopo.

Dopo segnalazioni di cittadini, verificate tramite telecamere di sorveglianza, la polizia ha iniziato a indagare per capire cosa stessero facendo esattamente sottoterra questi misteriosi individui.

“Per accertarsi che non vi fosse alcuna minaccia per la pubblica incolumità, il Dipartimento di Polizia di New York (NYPD) ha inviato i suoi agenti altamente qualificati dell’Unità di Intervento Rapido nel sistema fognario per verificare che non vi fossero tracce di attività illecite e non è stato trovato nulla – ha dichiarato il Dipartimento di Polizia di New York in un comunicato ufficiale – Anche il Dipartimento per la Protezione Ambientale della città, che gestisce il sistema, è intervenuto e a quanto pare non ha riscontrato danni alle infrastrutture fognarie”.

Al momento non s’è ancora capito l’obbiettivo di queste azioni: l’ipotesi più diffusa è che questi gruppi di individui entrino nel sottosuolo a caccia di qualche ‘tesoro’ finito, magari accidentalmente, nel sistema fognario.

Video tratto da: IPA / KameraOne

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