Mistero su Vasco Rossi: cosa sta succedendo?

Il volto di Vasco Rossi è comparso improvvisamente in numerose città italiane, da Milano a Roma, da Bologna a Napoli, con segnalazioni in oltre venti località.

Un’iniziativa diffusa che ha attirato l’attenzione di fan e curiosi, alimentando interrogativi sul suo significato. La comparsa delle immagini coincide con l’avvio del tour 2026, partito da Rimini e pronto a fare tappa a Ferrara, dove il 5 e 6 giugno sono attesi circa 120mila spettatori al Parco Urbano Bassani.

Nessuna comunicazione ufficiale ha accompagnato l’iniziativa, lasciando spazio a ipotesi su possibili annunci imminenti. L’attenzione ora si concentra proprio su Ferrara, dove potrebbero emergere nuovi dettagli.