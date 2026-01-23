In un’epoca in cui la tecnologia è parte integrante della nostra vita quotidiana, molte persone si chiedono se attivare la modalità aereo sullo smartphone durante la notte possa portare benefici reali. Non solo per un sonno più riposante, ma anche per una questione di salute e di durata del dispositivo. Evidenze scientifiche dimostrano che questa semplice azione può aiutare a ridurre l’elettrosmog, migliorare la qualità del sonno e salvaguardare la batteria dello smartphone.

Si tratta di una funzione presente su tutti i dispositivi moderni, disattiva le principali connessioni wireless — rete cellulare, Wi-Fi, Bluetooth e GPS — ma lascia il dispositivo acceso per l’uso offline. Attivarla durante la notte significa impedire al telefono di cercare continuamente segnali, riducendo così l’emissione di onde elettromagnetiche indesiderate.

Riduzione dell’elettrosmog con la modalità aereo: una precauzione ragionevole

Secondo gli esperti di medicina ambientale, l’esposizione prolungata alle onde elettromagnetiche — pur non essendo considerata estremamente dannosa ai livelli tipici di uso quotidiano — può essere ridotta semplicemente disattivando funzioni wireless quando non servono. Il professore Alessandro Miani, presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale, intervistato da Geopop, ha spiegato che in modalità aereo l’elettrosmog prodotto dal cellulare è inferiore e l’esposizione trascurabile rispetto all’uso normale.

È importante sottolineare che l’evidenza attuale non dimostra un rischio sanitario conclamato da esposizione ai livelli di radiofrequenza generati da telefoni cellulari e Wi-Fi nei limiti di legge. Tuttavia, ridurla quando possibile può essere considerato un comportamento prudente, in linea con il principio ALARA. SI tratta di un acronimo che sta per As Low As Reasonably Achievable, tradotto vuol dire “modo più basso ragionevolmente raggiungibile” ed è usato nei protocolli di sicurezza di radiologia.

Perché migliora la qualità del sonno

Un altro beneficio associato all’attivazione della modalità aereo di notte è il potenziale miglioramento del sonno. Staccarsi dalle notifiche, dai messaggi e dalle continue vibrazioni aiuta a evitare micro-risvegli e interruzioni che frammentano il riposo.

Inoltre, la ricerca scientifica ha evidenziato che l’uso dello smartphone prima di dormire, specialmente se prolungato, è associato a una peggiore qualità del sonno, maggiore sonnolenza diurna e difficoltà ad addormentarsi. In uno studio pubblicato su PubMed Central, l’uso del cellulare per almeno 30 minuti dopo aver spento le luci è risultato correlato a disturbi e a una maggiore latenza nel prendere sonno.

Anche se non è la modalità in sé a bloccare la luce blu, la quale può interferire con la produzione di melatonina, ridurre la tentazione di controllare il telefono — favorendo quindi abitudini di riposo regolari — è probabilmente la chiave del beneficio percepito da molte persone.

Benefici tecnologici: meno consumo energetico e maggiore durata della batteria

L’attivazione della modalità aereo durante la notte comporta anche un consumo energetico inferiore. Senza la necessità di mantenere attive le connessioni di rete e di cercare continuamente segnali cellulari o Wi-Fi, il telefono utilizza meno energia e questo può tradursi in una batteria con una durata maggiore nel tempo. Questa riduzione di lavoro per i circuiti wireless può risultare particolarmente utile per chi usa smartphone più datati o per chi desidera ritardare la progressiva diminuzione delle prestazioni della batteria nel tempo.

In definitiva, questa strategia non è una panacea, ma rappresenta una misura semplice che può portare benefici reali in termini di sonno più tranquillo e minore consumo energetico. Resta il fatto che la letteratura scientifica non conferma rischi gravi derivanti dalle normali emissioni dei dispositivi nella maggior parte degli scenari quotidiani, ma consiglia di adottare comportamenti prudenziali quando possibile.

Se si desidera ridurre ulteriormente possibili interferenze, posizionare il telefono lontano dal letto o in un’altra stanza durante la notte può rappresentare un ulteriore passo verso un riposo più sano.