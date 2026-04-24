La base di una buona pizza, della pasta o dell’irrinunciabile pane è la farina, l’ingrediente principe delle ricette più buone. Di bello c’è che di farine ne esistono in abbondanza, per tutti i gusti e esigenze alimentari, ma soprattutto per realizzare ogni tipo di preparazione.

Se ci piace la polenta, la farina di mais non può mancare in casa, mentre se preferiamo i gusti intensi dei panificati rustici, le combinazioni delle integrali sono quello che ci vuole. E che dire anche della farina di riso, senza glutine e ottima per dolci delicati e buonissimi.

Il problema di tutta questa abbondanza è che la farina non è eterna, anzi, umidità, luce e calore sono grandi nemici giurati. Se ci sono contatti col bagnato, con stufe e termosifoni o raggi solari, la nostra amata materia prima tenderà a rovinarsi, diventando ingestibile.

Ci sono però dei validi rimedi naturali per conservarla al meglio, rendendola inattaccabile dagli agenti atmosferici e anche dalle temute farfalline. In casa forse abbiamo già quello che ci serve per mantenere la farina sempre fresca e buona, perciò vediamo cosa fare.

Come si conserva la farina: contenitori, luogo, temperatura

Per conservare la nostra farina, in modo che non si alteri, bisogna partire dal contenitore giusto. Se vogliamo tenerla nel sacchetto originario in carta, ricordiamoci di chiuderlo con una molletta o del nastro adesivo dopo l’apertura, per evitare contaminazioni.

Ma il metodo più adeguato è il vasetto di vetro con chiusura ermetica, perché aiuta a isolare la farina da umidità e odori degli altri alimenti, ma anche dagli insetti. Se dobbiamo invece stoccare grandi quantità, la soluzione migliore è il sottovuoto, porzionandola con cura.

Per quanto riguarda la location ideale, la farina va alloggiata al buio e al fresco, a una temperatura ideale mai superiore ai 25 °C. Il caldo e la luce sono infatti colpevoli di favorire l’ossidazione dei grassi o l’alterazione delle proteine e del sapore.

Se in casa fa caldo, cosa facile durante il periodo estivo, possiamo tenere la farina in frigo sempre nel contenitore ermetico. In caso di grandi stoccaggi, possiamo anche surgelarla in freezer nei sacchetti gelo sigillati in modo impeccabile, ma scongeliamola per tempo prima di adoperarla.

Rimedi naturali anti insetti per conservare la farina

E dopo aver dato uno sguardo ai metodi basici per la conservazione delle farine, vediamo anche come tutelarle dagli insetti. Un grande nemico di tignole, tarme alimentari, punteruoli del riso e anche formiche e scarafaggi è l’alloro, fonte di linalolo e cineolo.

Si tratta di composti derivanti dagli oli essenziali delle foglie, considerati un ottimo repellente naturale contro gli animaletti. In più, non alterando i gusti, possiamo tenere le foglie sia tra gli alimenti, ma anche nella dispensa per allontanare i famelici parassiti.

La base è comunque partire da una pulizia regolare delle mensole dove riponiamo i cibi, perché i residui possono invece attirare non solo farfalline, ma anche muffe e batteri. Una volta ripuliti gli scaffali, adagiamo qualche foglia di alloro negli angoli e nei punti strategici.

Dopo, alloggiamo un paio di foglie anche nei contenitori dei cibi, incluse le farine, se mantenute nei loro sacchetti, ricordandoci di cambiarle ogni 2 o 3 mesi. In dispensa possiamo anche sistemare bustine in garza con chiodi di garofano, cannella, eucalipto e citronella.

Le bucce di agrumi e la lavanda anche sono ottimi per tenere lontani gli insetti, sempre puntando sugli aromi sgraditi. Ma rispetto all’alloro, che a crudo non interferisce con i sapori naturali della farina, in questi casi evitiamo il contatto diretto, tenendo i rimedi solo vicini.