I Mondiali di calcio 2026 stanno regalando emozioni dentro e fuori dal campo. Se da una parte le nazionali si contendono la coppa, dall’altra sono due insoliti protagonisti ad aver conquistato milioni di utenti sui social. Si chiamano Merlin e Donny, sono due anatre domestiche e, senza alcun ruolo ufficiale, sono diventate le mascotte più amate del torneo. Tra video virali, fotografie e una simpatica rivalità alimentata dai tifosi, i due pennuti stanno trasformando il calcio in un fenomeno ancora più popolare e curioso, dimostrando come anche una storia apparentemente semplice possa fare il giro del mondo.

Merlin e Donny, le vere mascotte dei mondiali che impazzano sul web

La storia più sorprendente arriva dal Messico, dove Merlin vive insieme alla sua proprietaria Carla Gómez. L’anatra, che ha circa due anni, è già conosciuta nel quartiere perché accompagna regolarmente la sua famiglia durante la vendita ambulante di acqua e bibite nelle strade di Città del Messico. La sua presenza, ormai abituale, richiama l’attenzione dei passanti e contribuisce persino ad attirare nuovi clienti al piccolo carretto di famiglia.

La notorietà internazionale, però, è esplosa durante la partita inaugurale dei Mondiali. Dopo il successo della nazionale messicana contro il Sudafrica, Merlin è stata immortalata mentre passeggiava tra migliaia di tifosi lungo Paseo de la Reforma, nel cuore della capitale. A renderla immediatamente riconoscibile è stato anche il suo look: una maglia verde della nazionale messicana realizzata su misura e un paio di calzini protettivi pensati per evitare che le zampe si scottassero sull’asfalto.

Le immagini hanno rapidamente invaso TikTok, Instagram e le altre piattaforme social, trasformando Merlin in un’autentica celebrità.

Quasi in contemporanea è diventata virale anche Donny, un’anatra proveniente dalla Scozia che, pur vivendo una storia diversa, è stata subito adottata dai sostenitori scozzesi come simbolo della propria nazionale. In poche ore sui social è nata una simpatica sfida tra i due animali: da una parte il “Team Merlin”, dall’altra il “Team Donny”. Una rivalità ironica che punta sul patriottismo e che continua a raccogliere migliaia di commenti, meme e video, contribuendo a rendere ancora più coinvolgente l’atmosfera dei Mondiali di calcio.

Come prendersi cura di un’anatra domestica

La popolarità di Merlin e Donny ha acceso la curiosità di molte persone nei confronti delle anatre domestiche. Tuttavia, si tratta di animali che richiedono cure specifiche e non possono essere considerati semplici animali da compagnia come un cane o un gatto.

Il primo aspetto fondamentale riguarda l’ambiente in cui vivono. Un’anatra ha bisogno di trascorrere la propria vita all’aperto, in uno spazio sicuro e sufficientemente ampio dove possa camminare, cercare il cibo e muoversi liberamente. È importante predisporre anche un ricovero asciutto e ben protetto dalle intemperie e dai predatori, mantenendo sempre pulita la lettiera per evitare problemi alle zampe e la proliferazione di batteri.

Anche l’alimentazione merita particolare attenzione. La dieta deve essere equilibrata e composta da mangimi specifici, soprattutto durante le prime settimane di vita. Possono essere integrate anche verdure fresche, erba, cereali e piccoli avanzi non conditi, evitando alimenti inadatti o contenenti sostanze potenzialmente tossiche. L’acqua fresca deve essere sempre disponibile, in quantità sufficiente da permettere all’anatra di immergere completamente il becco e la testa, un gesto indispensabile per mantenere puliti occhi e narici.

Le anatre sono inoltre animali estremamente socievoli. Vivere da sole può provocare forte stress e compromettere il loro benessere, motivo per cui è consigliabile allevarne almeno due. Se possibile, è utile mettere a disposizione anche una piccola vasca d’acqua, nella quale possano nuotare e fare il bagno, comportamento naturale che contribuisce alla salute del piumaggio.

Prima di adottarne una è opportuno verificare anche le eventuali normative comunali sul possesso di animali da cortile e affidarsi a un veterinario esperto in animali avicoli per controlli periodici. Una corretta gestione dell’igiene resta fondamentale anche per limitare il rischio di trasmissione di alcune malattie, come la salmonella.