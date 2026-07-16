I Mondiali 2026 sono protagonisti anche sui social network, dove sono milioni i contenuti di vario tipo che raccontano o ironizzano su squadre e calciatori. Un caso particolare, che sta attirando l’attenzione di tutti, è quello di Anastasia Kostromitina, una giovane modella russa diventata virale per la sua incredibile somiglianza con Erling Haaland, attaccante della Norvegia e tra i protagonisti del torneo iridato. Tra video, fotografie e confronti pubblicati su Instagram e TikTok, il web si è rapidamente riempito di commenti che sottolineano quanto i due sembrino quasi fratello e sorella, facendo esplodere la popolarità della ragazza. In pochi giorni Anastasia è passata dall’essere conosciuta soprattutto nell’ambiente della moda a un fenomeno internazionale con un enorme incremento di follower sui propri profili social.

Anastasia Kostromitina e il fenomeno della sosia di Haaland

Tutto è iniziato quando Anastasia Kostromitina ha pubblicato un video nel quale ha riprodotto alcune delle espressioni più caratteristiche di Erling Haaland. Oltre alla somiglianza nei lineamenti del viso: la modella è riuscita a imitare lo sguardo, la mimica facciale e perfino alcune pose tipiche dell’attaccante del Manchester City, rendendo il confronto ancora più sorprendente. Il filmato è diventato rapidamente virale, raggiungendo milioni di visualizzazioni e un numero impressionante di “mi piace” nel giro di pochi giorni.

La stessa Anastasia ha raccontato che amici e parenti le facevano notare da tempo la somiglianza con il bomber norvegese e star del calcio, ma inizialmente non aveva mai pensato di sfruttarla sui social. Solo durante i Mondiali ha deciso di realizzare un video ironico dedicato a Haaland, senza immaginare che sarebbe stato condiviso in tutto il mondo. In un’intervista ha spiegato di essere rimasta sorpresa dall’enorme successo ottenuto e di aver vissuto quei giorni come un vero sogno.

La viralità del contenuto è stata favorita anche dall’ottimo momento vissuto da Haaland durante il torneo. L’attaccante norvegese è stato uno dei calciatori più seguiti della competizione e ogni contenuto legato alla sua figura ha attirato l’interesse degli utenti. Molti fan hanno scherzato definendo Anastasia la sua “gemella“, mentre altri hanno chiesto un incontro tra i due, immaginando una fotografia insieme destinata a diventare uno degli scatti più condivisi dell’anno. La stessa modella ha dichiarato che le piacerebbe conoscere il campione norvegese e che spera possa vedere il video che l’ha resa famosa.

Chi è Anastasia Kostromitina

Anastasia Kostromitina è una modella russa di 24 anni che vive e lavora a Mosca. Prima di diventare un fenomeno virale aveva già costruito una carriera nel mondo della moda, collaborando con diversi marchi internazionali e lavorando per importanti campagne pubblicitarie. È rappresentata da un’agenzia specializzata e sui suoi profili social pubblica abitualmente servizi fotografici, backstage e contenuti legati alla propria attività professionale.

La notorietà internazionale, però, è arrivata soltanto grazie alla sorprendente somiglianza con Haaland. Dopo la diffusione del video, il suo profilo Instagram ha registrato una crescita rapidissima di follower, attirando l’attenzione di media e utenti da tutto il mondo. Molti dei nuovi contenuti pubblicati continuano a giocare sull’analogia con il calciatore, alternando servizi fotografici professionali a video ironici che riprendono le sue espressioni più celebri.

Nonostante il successo improvviso, Anastasia ha spiegato di voler proseguire la propria carriera nel mondo della moda senza essere identificata esclusivamente come la “sosia di Haaland“. La giovane considera questa popolarità un’opportunità importante per far conoscere il proprio lavoro e raggiungere un pubblico internazionale, pur continuando con la sua attività d’indossatrice.

Complice la straordinaria somiglianza con uno dei calciatori più famosi del pianeta e l’enorme seguito dei Mondiali 2026, Anastasia Kostromitina è riuscita a trasformare una semplice curiosità in un fenomeno mediatico che continua a far parlare milioni di utenti in tutto il mondo.