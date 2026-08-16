Si è fermato a pochi centimetri dal treno, quando ormai il margine per rimediare era quasi finito. È successo a Boża Wola, in Polonia, dove un uomo su un monopattino elettrico ha ignorato il semaforo rosso e le barriere abbassate di un passaggio a livello, rischiando di essere travolto dal convoglio in arrivo. Le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza mostrano una sequenza di pochi secondi, ma abbastanza chiara da spiegare quanto il gesto sia stato pericoloso.

L’episodio è avvenuto il 26 giugno 2026, intorno alle 17.30, nel voivodato della Masovia. Nel filmato si vedono alcuni veicoli fermi vicino ai binari, con le barriere già chiuse. Prima un pedone attraversa di corsa, poi arriva il conducente del monopattino che, invece di fermarsi in sicurezza, procede verso i binari proprio mentre il treno sta arrivando.

Il passaggio a livello era chiuso

La dinamica è stata ricostruita anche da PKP Polskie Linie Kolejowe, il gestore dell’infrastruttura ferroviaria polacca. Secondo le autorità, il ragazzo sul monopattino elettrico avrebbe ignorato il segnale rosso e superato le barriere chiuse, puntando dritto verso il passaggio a livello.

Quando si rende conto dell’arrivo del treno, riesce a frenare all’ultimo momento. Il convoglio gli passa davanti a distanza ravvicinatissima, mentre lui resta fermo a pochi centimetri dalla locomotiva. Dopo il passaggio del treno, però, il conducente del monopattino prosegue comunque l’attraversamento, nonostante il segnale rosso sia ancora attivo. Il suo comportamento ricorda quello del ciclista impaziente al passaggio a livello, che sfiora il treno in arrivo.

“Più fortuna che buon senso”

La reazione delle autorità ferroviarie è stata durissima. PKP ha parlato di inesperienza, imprudenza e disattenzione come di una combinazione che può portare alla perdita della salute o, nei casi estremi, della vita. Nel comunicato, il gestore ha sottolineato che il conducente del monopattino è stato “più fortunato che ragionevole“. Anche un colpo d’aria più forte provocato dal convoglio in transito, o il contatto con una parte sporgente, avrebbero potuto avere conseguenze gravissime. Il fatto che l’uomo sia rimasto illeso non rende meno pericolosa la manovra.

Perché non bisogna mai attraversare con il rosso

Al passaggio a livello, il semaforo rosso e le barriere abbassate hanno un significato preciso: fermarsi. La regola vale per tutti, non solo per automobilisti e camionisti, ma anche per pedoni, ciclisti e persone su monopattini. È proprio questo il messaggio ribadito dalle autorità polacche dopo l’episodio.

Un treno non può frenare come un’auto: anche quando il macchinista vede un ostacolo sui binari, la distanza necessaria per arrestare il convoglio può essere molto lunga. Per questo i passaggi a livello sono regolati da segnali che devono essere rispettati senza eccezioni. Incidenti di questo tipo sui binari sono più frequenti di quanto si pensi e non finiscono sempre bene, come nel caso del treno che travolge un autoarticolato al passaggio a livello.

I monopattini elettrici sono mezzi rapidi, leggeri e sempre più diffusi, ma proprio per questo richiedono prudenza. Chi li guida deve rispettare la segnaletica e non può comportarsi come se fosse “fuori” dalle regole del traffico. Davanti a un passaggio a livello, poi, la prudenza deve essere massima. Non basta vedere che il treno è appena passato: bisogna attendere che le barriere siano completamente sollevate e che il segnale rosso sia spento. Potrebbe infatti arrivare un secondo convoglio, oppure il sistema potrebbe restare attivo per altre ragioni di sicurezza.