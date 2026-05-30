Le montagne russe sono una delle attrazioni più divertenti ma, se qualcosa va storto, diventano spaventose. L’idea di restare bloccati e sospesi in aria è terrificante. Ecco che la gita scolastica di un gruppo di studenti americani si è trasformata in un incubo quando il cestello in cui si trovavano otto ragazzi si è bloccato improvvisamente quasi all’apice della giostra. I giovani sono rimasti per ore fermi a 30 metri d’altezza, in una giornata di sole cocente in Texas, prima che i soccorsi riuscissero a riportarli tutti a terra. Il salvataggio è stato difficile e pericoloso, per fortuna tutti sono ritornati giù sani e salvi.

L’incidente sulle montagne russe

Il 28 maggio, una scuola americana di Houston ha portato alcuni studenti in gita nel parco divertimento Galveston Island Historic Pleasure Pier, un’area con attrazioni sul molo tra le quali una delle più alte montagne russe affacciate sul mare.

La giornata si è trasformata in un incubo per otto ragazzi che hanno deciso di fare un giro proprio sulle imponenti Iron Shark. Intorno alle 17.20, le montagne russe si sono bloccate e il gruppo è rimasto fermo a 30 metri d’altezza, quasi all’apice della giostra.

Quel pomeriggio il sole in Texas era molto forte e la temperatura superava i 30 °C. I giovani sono rimasti per ore sospesi in aria sotto forti raggi Uv senza potersi muovere e neanche bere.

Il salvataggio ha richiesto diverso tempo e particolari abilità da parte dei vigili del fuoco.

Il salvataggio difficile sulle montagne russe

I vigili del fuoco sono stati chiamati immediatamente e sono arrivati intorno alle 17.30. Subito però è sorto un problema: la piattaforma elevatrice, che solitamente è utilizzata per aiutare a evacuare i passeggeri in caso di blocco, aveva a sua volta problemi meccanici e non poteva essere utilizzata.

I pompieri hanno perciò dovuto usare un loro mezzo antincendio e i ragazzi sono stati estratti uno alla volta dai seggiolini e legati con imbracature. I giovani sono stati reidratati e poi sono dovuti scendere a piedi attraverso una enorme autogru, accompagnati dai pompieri.

L’intera operazione di soccorso è durata oltre tre ore con l’ultima persona a bordo dell’attrazione che è scesa poco dopo le 21:00.

Il capo dei vigili del fuoco, Mike Varela Jr., ha spiegato che i ragazzi erano spaventati “per essere scesi da quella scala ed essere stati sotto quel sole cocente”, ma stavano tutti bene ed era stato scongiurato anche il rischio di disidratazione.

I pompieri sono stati particolarmente abili a rassicurarli, non appena li hanno raggiunti a 30 metri d’altezza con l’automezzo e a metterli al sicuro durante l’operazione di recupero e discesa a terra.

Il parco giochi è stato temporaneamente chiuso per permettere ai soccorsi di lavorare con più libertà.

Dal Galveston Island Historic Pleasure Pier hanno comunicato che la giostra “ha avuto un malfunzionamento” e, come previsto dal sistema di sicurezza, si è immediatamente fermata.

“La nostra attenzione si è immediatamente concentrata sulla sicurezza dei nostri 8 ospiti. Pertanto – ha continuato la nota del parco divertimento – abbiamo contattato i vigili del fuoco per chiedere assistenza, assicurandoci che tutti gli ospiti venissero evacuati in sicurezza dall’attrazione”.

Le montagne russe Iron Shark raggiungono fino a 84 km/h di velocità lungo un percorso di 380 metri con una discesa verticale di 30 metri, il gruppo di studenti è rimasto bloccato proprio quasi sulla sommità massima della giostra.