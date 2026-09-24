Il morbillo torna a preoccupare l’Italia. Nei primi cinque mesi del 2026 sono stati confermati 472 casi, contro i 322 registrati nello stesso periodo del 2025: un aumento di circa il 46%. È il dato contenuto nella circolare del ministero della Salute dedicata all’analisi epidemiologica della malattia esantematica negli anni 2024-2026 e alle raccomandazioni operative rivolte alle Regioni.

Il quadro è particolarmente significativo perché arriva dopo la forte circolazione del virus registrata nel 2024. In quell’anno erano stati notificati oltre mille casi, mentre nel 2025 il numero era sceso, con 497 contagi confermati in laboratorio secondo i dati richiamati dal Dicastero. Nel 2026, tuttavia, la curva ha ripreso a salire, con una concentrazione dei contagi soprattutto in alcune aree del Paese.

Le Regioni dove i casi aumentano di più

L’incremento non è uniforme sul territorio nazionale. La circolare ministeriale evidenzia una crescita particolarmente marcata del morbillo in Calabria, Campania, Lazio e Toscana. In Calabria, per esempio, i casi segnalati sono passati dai 17 del 2025 ai 265 del 2026; in Campania da 18 a 100, nel Lazio da 47 a 54 e in Toscana da 6 a 49.

Secondo il Ministero, la situazione richiede un rafforzamento della sorveglianza epidemiologica e delle attività di prevenzione in tutta Italia, con interventi mirati soprattutto sulle fasce di popolazione che presentano una maggiore quota di persone non immunizzate.

Giovani adulti tra i più colpiti dal morbillo

Uno degli elementi che emergono dai dati riguarda l’età dei contagiati. Nel 2026 la maggior parte dei casi notificati interessa la fascia compresa tra 15 e 39 anni. Tra i giovani adulti con stato vaccinale noto, il 94,7% risulta non vaccinato.

Il dato suggerisce quindi la presenza di una quota consistente di popolazione adulta che non dispone di una protezione vaccinale completa. Per questo il Ministero invita le Regioni a promuovere campagne di recupero rivolte anche agli adulti non vaccinati e alle categorie considerate maggiormente esposte alle conseguenze dell’infezione.

Tra queste figurano anche gli operatori sanitari. Nei dati relativi al 2026, 55 casi riguardano operatori sanitari su 417 persone con professione nota, pari al 13,2%; la quota sale al 19,2% considerando i casi adulti con professione conosciuta.

Copertura vaccinale ancora insufficiente

Il principale elemento di attenzione indicato dal Ministero riguarda le coperture vaccinali. Nel 2024 nessuna Regione o Provincia autonoma ha raggiunto il 95% con due dosi, soglia indicata dall’Organizzazione mondiale della sanità come necessaria per interrompere la trasmissione del morbillo a livello di popolazione.

Le differenze territoriali sono rilevanti. Tra i valori più bassi riportati nella circolare figurano quelli della Sicilia, al 67,88%, della Campania, al 71,89%, e della Provincia autonoma di Bolzano, al 73,69%.

Il problema non riguarda soltanto i bambini. Le coperture insufficienti in alcune aree fanno sì che nel tempo rimangano persone suscettibili all’infezione, creando le condizioni per una nuova circolazione del virus.

Il richiamo del ministero alle Regioni

Di fronte alla ripresa dei contagi, il ministero della Salute raccomanda quindi di rafforzare la sorveglianza, individuare tempestivamente i casi di morbillo in Italia e aumentare le attività di recupero vaccinale. L’obiettivo è intervenire soprattutto nelle fasce di età e nei territori dove la presenza di persone non immunizzate rende più facile la diffusione del morbillo.

Il morbillo è infatti una malattia altamente contagiosa e la protezione della popolazione dipende anche dalla capacità di mantenere elevate coperture vaccinali. I dati del 2026 mostrano che, dopo la riduzione osservata nel 2025, il virus è tornato a circolare con maggiore intensità in alcune aree italiane. Il Ministero invita dunque a non abbassare il livello di attenzione e a utilizzare le attività di prevenzione per recuperare le persone che non hanno completato il ciclo vaccinale.