Per oltre un millennio ha dominato la foresta di Sherwood, diventando uno dei simboli naturali più celebri del Regno Unito e alimentando una delle leggende più conosciute al mondo. La Major Oak, l’antichissima quercia associata al mito di Robin Hood, è considerata ormai morta dagli esperti dopo che, per la prima volta, non ha prodotto nuove foglie durante la primavera. La conferma è arrivata dalla Royal Society for the Protection of Birds (RSPB), l’organizzazione che gestisce l’area naturale del Nottinghamshire e che negli ultimi anni aveva messo in campo numerosi interventi per tentare di preservare questo monumento vivente.

La storia della quercia che ha contribuito al mito di Robin Hood

La Major Oak non era soltanto una delle querce più grandi della Gran Bretagna, ma anche uno degli alberi più antichi del Paese. Secondo le stime degli esperti, avrebbe raggiunto un’età compresa tra gli 800 e i 1.200 anni, attraversando secoli di storia e sopravvivendo a incendi, tempeste, nevicate e ai profondi cambiamenti del paesaggio britannico.

La sua fama è strettamente legata alla leggenda di Robin Hood. La tradizione racconta infatti che il celebre fuorilegge e la sua banda utilizzassero l’ampio tronco cavo della quercia come rifugio segreto all’interno della foresta di Sherwood. In realtà, quella cavità si è formata naturalmente nel corso dei secoli a causa dell’azione dei funghi, ma questo dettaglio non ha mai intaccato il fascino della storia, contribuendo anzi a rendere l’albero una vera attrazione internazionale.

Il nome “Major Oak” deriva dal maggiore Hayman Rooke, ex ufficiale dell’esercito britannico che nel 1790 citò l’albero in un suo libro dedicato alla foresta di Sherwood.

La pubblicazione contribuì a far conoscere il luogo a un pubblico sempre più vasto, dando il via ai primi flussi turistici verso quella che sarebbe diventata una delle mete naturalistiche più visitate d’Inghilterra.

Le cause della morte della quercia maggiore nella foresta di Sherwood

Gli esperti della RSPB sottolineano che non esiste una singola spiegazione per la morte della Major Oak. Il suo declino è stato il risultato di una combinazione di fattori che si sono sommati nel corso degli anni, rendendo impossibile il recupero dell’albero nonostante i numerosi tentativi di conservazione.

Uno degli elementi che ha inciso maggiormente è stato il continuo afflusso di visitatori, il cosiddetto ouvetourism. Per oltre due secoli milioni di persone hanno raggiunto la foresta di Sherwood per vedere la celebre quercia, provocando un progressivo compattamento del terreno circostante. Un suolo troppo compatto rende infatti più difficile il passaggio dell’acqua piovana e limita l’ossigeno e i nutrienti necessari all’apparato radicale. Negli ultimi anni i tecnici avevano avviato interventi specifici proprio per migliorare le condizioni del terreno, ma il degrado accumulato nel tempo si è rivelato ormai troppo avanzato.

Anche alcuni interventi di sostegno realizzati in passato, pensati per preservare i rami più pesanti, potrebbero aver contribuito indirettamente al deterioramento della quercia. A questo si sono aggiunti gli effetti sempre più evidenti del cambiamento climatico. Le estati eccezionalmente calde e la prolungata siccità registrate negli ultimi anni hanno sottoposto l’albero a uno stress crescente, culminato nelle ondate di calore che hanno colpito il Regno Unito. Nel 2025 erano stati installati persino sistemi di irrigazione straordinari per cercare di proteggere le radici dalle temperature elevate, ma neppure questi interventi sono riusciti a invertire il processo.

Secondo gli esperti, la scomparsa della Major Oak rappresenta un’importante lezione per la tutela degli alberi monumentali. Le conoscenze raccolte durante gli anni di monitoraggio serviranno infatti a migliorare le strategie di conservazione di altri esemplari secolari presenti nel Regno Unito. Intanto la storica quercia continuerà a far parte della foresta di Sherwood: pur non essendo più viva, il suo tronco diventerà un prezioso habitat per insetti, funghi, uccelli e altri organismi, mantenendo vivo il suo ruolo all’interno dell’ecosistema e della leggenda di Robin Hood.